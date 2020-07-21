الجرافيك ديزاين

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
294
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم
كنت سبق وطرحت موضوع التصميم الجرافيكي { الرابط 👈 Graphic Design - التصميم الجرافيكي }

واليوم محتاجة مساعدتكم في حاجة معينة

حبيت نختبر مستواي في تصميم الشعارات { اللوغو } حتى نشوف اذا يصلح نكمل فيه ولا لالا

الفكرة : انت تخيل نفسك زبون عندك شركة وحاب تصمم شعار جديد ليها ساو مهمتك تمدلي بريف { brief هو نبذة }

{ انا كنت قادرة نجيب شعارات من النت يعني ونقترح الخاص بي او نتخيل انا لكن حبيت نتعامل مع ناس صح ونشوف الاختلاف فالتفكير وهكذا }

دوك مش شرط تكون عندك شركة والاقتراحات يمكن يكونو مستمدين من شركات جزائرية او ماركات تجارية مش مشكل جزائري او عالمي قادرة تكون حتى حاجة وهمية { ماركة ملابس / جمعية / شركة ديكور / برامج حاسوب / تطبيق / اي حاجة سنفع يكون ليها شعار }


رح نمدلكم امثلة لشعارات كامل نعرفوهم ومن الواقع :

1595710580698.png


وهاوليك بعض الاسئلة لي ممكن تساعدكم في عمل البريف :


  • نوع الشعار الذي يريده العميل ( نصي - ايقونة - رسمة)
  • الألوان التي يريدها في الشعار
  • أمثلة لشعارات تشابه الفكرة التي يريدها العميل
  • الكلمة الرئيسية للشعار
  • الوصف إذا كان يريد وصف داخل الشعار
  • الفئة المستهدفة من العملاء "أعمارهم، مجالات العمل الشائعة بينهم، إلخ."
  • الأماكن التي سيظهر فيها الشعار إذا كان الشعار سيستخدم في موقع الشركة أو العميل أو على شاشات الحواسيب، وكذلك على مستندات الشركة الورقية،
في الانتظار 🦋
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,459
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
@sami44
@الامين محمد
@السلطانة
@Autumn leaves
@ناصر dz
@خووخه
@ملكة زوجي
@يلوو شيش
@rafid2
@عبدالرؤوف
@Hakan
@نجمة الأرض
@ليليا مرام
@Golden Man
@❤كلي أمل❤
@طموحة
@ONjINE
@ضآحكة مستبشرة
@soso ana
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@Ma$Ter
@*amani*
@اميرة الالم
@اميرة المدائن
@الوهم
@فتى من الغد
@الصراحة راحة
@خديجة ph
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@Malika Tlm
@afnene
@zagane
@صمت النبض
@زهور الشوق
@خيرة جانت
@آية نور اليقين
@لؤلؤة قسنطينة
@أم منيــــــر
@الفتاة الاميرة
@حاتم07
@حلم كبير
@Adam dz
@الطيب الجزائري84
@طيور السلام
@سعد606
@ام أمينة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top