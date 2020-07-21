الجرافيك ديزاين

نوع الشعار الذي يريده العميل ( نصي - ايقونة - رسمة)

الألوان التي يريدها في الشعار

أمثلة لشعارات تشابه الفكرة التي يريدها العميل

الكلمة الرئيسية للشعار

الوصف إذا كان يريد وصف داخل الشعار

الفئة المستهدفة من العملاء "أعمارهم، مجالات العمل الشائعة بينهم، إلخ."

الأماكن التي سيظهر فيها الشعار إذا كان الشعار سيستخدم في موقع الشركة أو العميل أو على شاشات الحواسيب، وكذلك على مستندات الشركة الورقية،



السلام عليكمكنت سبق وطرحت موضوع التصميم الجرافيكي { الرابطواليوم محتاجة مساعدتكم في حاجة معينةحبيت نختبر مستواي في تصميم الشعارات { اللوغو } حتى نشوف اذا يصلح نكمل فيه ولا لالاالفكرة : انت تخيل نفسك زبون عندك شركة وحاب تصمم شعار جديد ليها ساو مهمتك تمدلي بريف { brief هو نبذة }{ انا كنت قادرة نجيب شعارات من النت يعني ونقترح الخاص بي او نتخيل انا لكن حبيت نتعامل مع ناس صح ونشوف الاختلاف فالتفكير وهكذا }دوك مش شرط تكون عندك شركة والاقتراحات يمكن يكونو مستمدين من شركات جزائرية او ماركات تجارية مش مشكل جزائري او عالمي قادرة تكون حتى حاجة وهمية { ماركة ملابس / جمعية / شركة ديكور / برامج حاسوب / تطبيق / اي حاجة سنفع يكون ليها شعار }رح نمدلكم امثلة لشعارات كامل نعرفوهم ومن الواقع :وهاوليك بعض الاسئلة لي ممكن تساعدكم في عمل البريف :في الانتظار