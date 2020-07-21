الجرافيك ديزاين

ONjINE
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السلام عليكم
كنت سبق وطرحت موضوع التصميم الجرافيكي { الرابط Graphic Design - التصميم الجرافيكي }
واليوم محتاجة مساعدتكم في حاجة معينة
حبيت نختبر مستواي في تصميم الشعارات { اللوغو } حتى نشوف اذا يصلح نكمل فيه ولا لالا
الفكرة : انت تخيل نفسك زبون عندك شركة وحاب تصمم شعار جديد ليها ساو مهمتك تمدلي بريف { brief هو نبذة }
{ انا كنت قادرة نجيب شعارات من النت يعني ونقترح الخاص بي او نتخيل انا لكن حبيت نتعامل مع ناس صح ونشوف الاختلاف فالتفكير وهكذا }
دوك مش شرط تكون عندك شركة والاقتراحات يمكن يكونو مستمدين من شركات جزائرية او ماركات تجارية مش مشكل جزائري او عالمي قادرة تكون حتى حاجة وهمية { ماركة ملابس / جمعية / شركة ديكور / برامج حاسوب / تطبيق / اي حاجة سنفع يكون ليها شعار }
رح نمدلكم امثلة لشعارات كامل نعرفوهم ومن الواقع :
وهاوليك بعض الاسئلة لي ممكن تساعدكم في عمل البريف :
كنت سبق وطرحت موضوع التصميم الجرافيكي { الرابط Graphic Design - التصميم الجرافيكي }
واليوم محتاجة مساعدتكم في حاجة معينة
حبيت نختبر مستواي في تصميم الشعارات { اللوغو } حتى نشوف اذا يصلح نكمل فيه ولا لالا
الفكرة : انت تخيل نفسك زبون عندك شركة وحاب تصمم شعار جديد ليها ساو مهمتك تمدلي بريف { brief هو نبذة }
{ انا كنت قادرة نجيب شعارات من النت يعني ونقترح الخاص بي او نتخيل انا لكن حبيت نتعامل مع ناس صح ونشوف الاختلاف فالتفكير وهكذا }
دوك مش شرط تكون عندك شركة والاقتراحات يمكن يكونو مستمدين من شركات جزائرية او ماركات تجارية مش مشكل جزائري او عالمي قادرة تكون حتى حاجة وهمية { ماركة ملابس / جمعية / شركة ديكور / برامج حاسوب / تطبيق / اي حاجة سنفع يكون ليها شعار }
رح نمدلكم امثلة لشعارات كامل نعرفوهم ومن الواقع :
وهاوليك بعض الاسئلة لي ممكن تساعدكم في عمل البريف :
- نوع الشعار الذي يريده العميل ( نصي - ايقونة - رسمة)
- الألوان التي يريدها في الشعار
- أمثلة لشعارات تشابه الفكرة التي يريدها العميل
- الكلمة الرئيسية للشعار
- الوصف إذا كان يريد وصف داخل الشعار
- الفئة المستهدفة من العملاء "أعمارهم، مجالات العمل الشائعة بينهم، إلخ."
- الأماكن التي سيظهر فيها الشعار إذا كان الشعار سيستخدم في موقع الشركة أو العميل أو على شاشات الحواسيب، وكذلك على مستندات الشركة الورقية،