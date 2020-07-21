ماذا عن ابنة خالة فوق العادة😕

قال الفتاة الاميرة:

ماذا عن صديقة مقررربة جدا جدا جدا ...تصغركي بسنة ...تشاركك احزانك قبل افراحك...تكون توأم الروح والمتنفس عند الضيق..البسمة الصادقة اثناء الفرح...تكون سند اخوي وقلب صادق واذن صاغية ناصحة ...حبيبتي صديقتي سمراءي الجميلة الحلوة القوية والهشة الصادقة والحنونة الضاحكة والمجنونة...انتي جزء اااخر تماما من حياتي لا حياة بدونه...لكي في قسم الاخوة مكان ولكي في قسم الصداقة مكان ولكي في قسم الحبيبة مكان..انتي القريبة والقريبة جدا جدا... اشتاقك دائما وانتي حلول مشاكلي دائما انتي الدعم المتواصل لي ولو كنت على خطأ هههههه... كلمة واحدة ملكتي انتي ابنة خالة ليست كأي ابنة خالة ...انتي ابنة خالة فوق العادة...حفظك الله ورعاكي اينما كنتي حبيبتي

شاركونا آراءكم بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين عليه افضل الصلاة والسلام...اما بعدماذا عن صديقة مقررربة جدا جدا جدا ...تصغركي بسنة ...تشاركك احزانك قبل افراحك...تكون توأم الروح والمتنفس عند الضيق..البسمة الصادقة اثناء الفرح...تكون سند اخوي وقلب صادق واذن صاغية ناصحة ...حبيبتي صديقتي سمراءي الجميلة الحلوة القوية والهشة الصادقة والحنونة الضاحكة والمجنونة...انتي جزء اااخر تماما من حياتي لا حياة بدونه...لكي في قسم الاخوة مكان ولكي في قسم الصداقة مكان ولكي في قسم الحبيبة مكان..انتي القريبة والقريبة جدا جدا... اشتاقك دائما وانتي حلول مشاكلي دائما انتي الدعم المتواصل لي ولو كنت على خطأ هههههه... كلمة واحدة ملكتي انتي ابنة خالة ليست كأي ابنة خالة ...انتي ابنة خالة فوق العادة...حفظك الله ورعاكي اينما كنتي حبيبتيشاركونا آراءكم إضغط للتوسيع...

فقط لإني المقصودة طارت الكلمات وتبخرت العبارات المناسبة للرد على كلامك. ما كنت لأعطي لو لم أجدك الصدر الواسع الموجود في إنتظاري في كل حين وعند كل موقف .كنت أنت السند الذي آزر روحي طوال عشرين سنة ولا زلتي الأغلى والأغلى من أي شخص دخل حياتي. روحي متشبعة بك لدرجة أني لا أريد معارف جديدة فأنتي الكافية والوافية أنت الأخت والصديقة والناصحة والمتفهمة. أنت توأم روح تعشقك فوق الحدودفقط لإني المقصودة طارت الكلمات وتبخرت العبارات المناسبة للرد على كلامك. ما كنت لأعطي لو لم أجدك الصدر الواسع الموجود في إنتظاري في كل حين وعند كل موقف .كنت أنت السند الذي آزر روحي طوال عشرين سنة ولا زلتي الأغلى والأغلى من أي شخص دخل حياتي. روحي متشبعة بك لدرجة أني لا أريد معارف جديدة فأنتي الكافية والوافية أنت الأخت والصديقة والناصحة والمتفهمة. أنت توأم روح تعشقك فوق الحدود