تكريم الأخت ONjON

إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مهما بحث في قاموس الكلمات و نثرت من عبارات الشكر لم اجد الكلمات التي توفيك حقك و قدرك
يشوق الازاهير و عبير الاقحوان ، روائح المسك ، صوت الفرح ينبثق قائلا شكرا على عطاءك في التميز في سماء المنتدى بمواضيعك القيمة
كل الشكر و الثناء من قلوب ملؤها الاخاء بالشكر على تفانيها في عملها في المنتدى بمواضيعها الشقية و الهادفة و الرائعة
لك من كل الثناء و التقدير بعدد قطرات المطر و الوان الزهر على جهودك الثمينة و القيمة في المنتدى
دائما هي سطور التكريم تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها تشعرنا بالقصور و عدم ايفاءها حقها و اليوم تقف الصعوبة نفسها ذاتها من هذا المنبر ادعو كل عضو او مشرف أو مراقب او إدارة جمع كل الحروف و كلمات الشكر لنفيها حقها في التكريم لتميزها بقلمها بما تسطره لنا من حروف متألقة و مميزة في المنتدى
اكتب كلمة تكريم و شكر الاخت ONjON
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مهما بحث في قاموس الكلمات و نثرت من عبارات الشكر لم اجد الكلمات التي توفيك حقك و قدرك
يشوق الازاهير و عبير الاقحوان ، روائح المسك ، صوت الفرح ينبثق قائلا شكرا على عطاءك في التميز في سماء المنتدى بمواضيعك القيمة
كل الشكر و الثناء من قلوب ملؤها الاخاء بالشكر على تفانيها في عملها في المنتدى بمواضيعها الشقية و الهادفة و الرائعة
لك من كل الثناء و التقدير بعدد قطرات المطر و الوان الزهر على جهودك الثمينة و القيمة في المنتدى
دائما هي سطور التكريم تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها تشعرنا بالقصور و عدم ايفاءها حقها و اليوم تقف الصعوبة نفسها ذاتها من هذا المنبر ادعو كل عضو او مشرف أو مراقب او إدارة جمع كل الحروف و كلمات الشكر لنفيها حقها في التكريم لتميزها بقلمها بما تسطره لنا من حروف متألقة و مميزة في المنتدى
اكتب كلمة تكريم و شكر الاخت ONjON