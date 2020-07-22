تكريم الأخت ONjON

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إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,659
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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مهما بحث في قاموس الكلمات و نثرت من عبارات الشكر لم اجد الكلمات التي توفيك حقك و قدرك
يشوق الازاهير و عبير الاقحوان ، روائح المسك ، صوت الفرح ينبثق قائلا شكرا على عطاءك في التميز في سماء المنتدى بمواضيعك القيمة
كل الشكر و الثناء من قلوب ملؤها الاخاء بالشكر على تفانيها في عملها في المنتدى بمواضيعها الشقية و الهادفة و الرائعة
لك من كل الثناء و التقدير بعدد قطرات المطر و الوان الزهر على جهودك الثمينة و القيمة في المنتدى
دائما هي سطور التكريم تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها تشعرنا بالقصور و عدم ايفاءها حقها و اليوم تقف الصعوبة نفسها ذاتها من هذا المنبر ادعو كل عضو او مشرف أو مراقب او إدارة جمع كل الحروف و كلمات الشكر لنفيها حقها في التكريم لتميزها بقلمها بما تسطره لنا من حروف متألقة و مميزة في المنتدى

اكتب كلمة تكريم و شكر الاخت ONjON
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
300
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

شكرا جزيلا اخي على التكريم وعلى الكلمات الطيبة :love:

لك مني كل التقدير والشكر والعرفان، اسعدتني بمبادرتك ✨

وماجهودي الا تعبيرا لحبي لهذا الصرح واهله الذين اعتبرهم عائللة ثانية ❤

فعلا الهدايا والتفاصييل البسيطة كهذه ، تصنع الجمال والسعادة حولنا ،ودائمًا تُحدِث الفارق 🦋 دمت اثرا طيبا اخي
 
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