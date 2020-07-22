تكريم الأخت ONjON

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهمهما بحث في قاموس الكلمات و نثرت من عبارات الشكر لم اجد الكلمات التي توفيك حقك و قدركيشوق الازاهير و عبير الاقحوان ، روائح المسك ، صوت الفرح ينبثق قائلا شكرا على عطاءك في التميز في سماء المنتدى بمواضيعك القيمةكل الشكر و الثناء من قلوب ملؤها الاخاء بالشكر على تفانيها في عملها في المنتدى بمواضيعها الشقية و الهادفة و الرائعةلك من كل الثناء و التقدير بعدد قطرات المطر و الوان الزهر على جهودك الثمينة و القيمة في المنتدىدائما هي سطور التكريم تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها تشعرنا بالقصور و عدم ايفاءها حقها و اليوم تقف الصعوبة نفسها ذاتها من هذا المنبر ادعو كل عضو او مشرف أو مراقب او إدارة جمع كل الحروف و كلمات الشكر لنفيها حقها في التكريم لتميزها بقلمها بما تسطره لنا من حروف متألقة و مميزة في المنتدىاكتب كلمة تكريم و شكر الاخت ONjON