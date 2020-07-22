انا مصاب بكورونا و الحمد لله

بسم الله

انا لله و انا اليه راجعون



قضاء الله و قدره ان يختار من عباده رجالا و نساء ليبتليهم



و ما نحن الا عباده يفعل الله معنا ما يريد و يشاء

فلا نجرع و لا نصرخ

و لا راد لقضائه



الحمد لله اختارني ربي أن اصاب بالفيروس الخطير

كورونا



حسب كل الاعراض و بمساعدة جهاز الراديو

ظهر عندي الفيروس في الرئة



أحبتي احتاج الدعااء اكثر من اي وقت آخر

بالشفااء

و بالصبر



ان اراد الله لنا عمرا آخرا فسنلتقي مجددا

و ان قضى الله امره و اخد أمانته

فالسماح

اي واحد غلطت معاه يسمحلي



سأحاول ان اسجل بنتي هبة في اللمة

و هي امانة عندكم



المهم عطاوني مقويات و فيتامينات

و لازم نعمل جحر منزلي لأيام

ان شااء الله نقدر نسيطر على الامر

و اذا لم اقدر فراح ادخل الحجر في المشفى​