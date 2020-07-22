انا مصاب بكورونا و الحمد لله

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,392
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
انا لله و انا اليه راجعون
قضاء الله و قدره ان يختار من عباده رجالا و نساء ليبتليهم
و ما نحن الا عباده يفعل الله معنا ما يريد و يشاء
فلا نجرع و لا نصرخ
و لا راد لقضائه
الحمد لله اختارني ربي أن اصاب بالفيروس الخطير
كورونا
حسب كل الاعراض و بمساعدة جهاز الراديو
ظهر عندي الفيروس في الرئة
أحبتي احتاج الدعااء اكثر من اي وقت آخر
بالشفااء
و بالصبر
ان اراد الله لنا عمرا آخرا فسنلتقي مجددا
و ان قضى الله امره و اخد أمانته
فالسماح
اي واحد غلطت معاه يسمحلي
سأحاول ان اسجل بنتي هبة في اللمة
و هي امانة عندكم
المهم عطاوني مقويات و فيتامينات
و لازم نعمل جحر منزلي لأيام
ان شااء الله نقدر نسيطر على الامر
و اذا لم اقدر فراح ادخل الحجر في المشفى
انا لله و انا اليه راجعون
قضاء الله و قدره ان يختار من عباده رجالا و نساء ليبتليهم
و ما نحن الا عباده يفعل الله معنا ما يريد و يشاء
فلا نجرع و لا نصرخ
و لا راد لقضائه
الحمد لله اختارني ربي أن اصاب بالفيروس الخطير
كورونا
حسب كل الاعراض و بمساعدة جهاز الراديو
ظهر عندي الفيروس في الرئة
أحبتي احتاج الدعااء اكثر من اي وقت آخر
بالشفااء
و بالصبر
ان اراد الله لنا عمرا آخرا فسنلتقي مجددا
و ان قضى الله امره و اخد أمانته
فالسماح
اي واحد غلطت معاه يسمحلي
سأحاول ان اسجل بنتي هبة في اللمة
و هي امانة عندكم
المهم عطاوني مقويات و فيتامينات
و لازم نعمل جحر منزلي لأيام
ان شااء الله نقدر نسيطر على الامر
و اذا لم اقدر فراح ادخل الحجر في المشفى