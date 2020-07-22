انا مصاب بكورونا و الحمد لله

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,392
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
انا لله و انا اليه راجعون

قضاء الله و قدره ان يختار من عباده رجالا و نساء ليبتليهم

و ما نحن الا عباده يفعل الله معنا ما يريد و يشاء
فلا نجرع و لا نصرخ
و لا راد لقضائه

الحمد لله اختارني ربي أن اصاب بالفيروس الخطير
كورونا

حسب كل الاعراض و بمساعدة جهاز الراديو
ظهر عندي الفيروس في الرئة

أحبتي احتاج الدعااء اكثر من اي وقت آخر
بالشفااء
و بالصبر

ان اراد الله لنا عمرا آخرا فسنلتقي مجددا
و ان قضى الله امره و اخد أمانته
فالسماح
اي واحد غلطت معاه يسمحلي

سأحاول ان اسجل بنتي هبة في اللمة
و هي امانة عندكم

المهم عطاوني مقويات و فيتامينات
و لازم نعمل جحر منزلي لأيام
ان شااء الله نقدر نسيطر على الامر
و اذا لم اقدر فراح ادخل الحجر في المشفى​
 
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