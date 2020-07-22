احتفال الكوريّون الجنوبيون كل عام بموسم تناول لحوم الكلاب وشرب حسائها

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 3,471
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
**************
****
على طريق الصينيين، يحتفل الكوريّون الجنوبيون كلّ سنة بموسم تناول لحوم الكلاب وشرب حسائها
وعلى أساسها يحضّرون له مهرجان Bonkal، الذي يقام في موسم الصيف لمدة 3 أسابيع،
ويبدأ من الأسبوع الأخير من يوليو/تموز حتى منتصف أغسطس/آب.
ورغم أنّ الجمعيات النشطة سجّلت حالات يقوم فيها البائع بحرق واستعمال العنف في حق هذه الحيوانات
وبسبب هذه الشكاوي والعرائض قرّرت الحكومة الكورية الجنوبية بمنع تناول لحوم الكلاب والتشجيع على أكل
لحوم أخرى إلّا أنّ الأشخاص الأكبر سناً يعارضون هذه القوانين وكذلك ضدّ الكوريون الأصغر سناً
الذين يدعون إلى تربيتها وليس أكلها.
إلّا أنّه ورغم هذه الإجراءات لا يزال يوجد في البلاد نحو 17 ألف مزرعة تربّي الكلاب للاستهلاك البشري
ويصف زوار مزارع الكلاب بأنّها في بيئة قاسية ولا إنسانية.
هذا وتشير تقديرات منظمة الدفاع عن حقوق الحيوان الكورية KARA وفق BBC إلى
استهلاك الكوريين لنحو مليون كلب سنوياً.
*=*=*=*=*=*=*=*
*=*=*=*=*
في أمان الله
**************
****
على طريق الصينيين، يحتفل الكوريّون الجنوبيون كلّ سنة بموسم تناول لحوم الكلاب وشرب حسائها
وعلى أساسها يحضّرون له مهرجان Bonkal، الذي يقام في موسم الصيف لمدة 3 أسابيع،
ويبدأ من الأسبوع الأخير من يوليو/تموز حتى منتصف أغسطس/آب.
ورغم أنّ الجمعيات النشطة سجّلت حالات يقوم فيها البائع بحرق واستعمال العنف في حق هذه الحيوانات
وبسبب هذه الشكاوي والعرائض قرّرت الحكومة الكورية الجنوبية بمنع تناول لحوم الكلاب والتشجيع على أكل
لحوم أخرى إلّا أنّ الأشخاص الأكبر سناً يعارضون هذه القوانين وكذلك ضدّ الكوريون الأصغر سناً
الذين يدعون إلى تربيتها وليس أكلها.
إلّا أنّه ورغم هذه الإجراءات لا يزال يوجد في البلاد نحو 17 ألف مزرعة تربّي الكلاب للاستهلاك البشري
ويصف زوار مزارع الكلاب بأنّها في بيئة قاسية ولا إنسانية.
هذا وتشير تقديرات منظمة الدفاع عن حقوق الحيوان الكورية KARA وفق BBC إلى
استهلاك الكوريين لنحو مليون كلب سنوياً.
*=*=*=*=*=*=*=*
*=*=*=*=*
في أمان الله