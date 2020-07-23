ناصر dz
:: عضو بارز ::
من صفات الله تعالى أنه ستير يحب الستر
بل ويجازي من ستر علي من يعصيه..!!
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لماذا تصر أن تجاهر الله بالمعاصي. بل وتنشرها بين المسلمين..؟؟
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لماذا تنشر صور لمرأة متبرجه وأنت تعلم أنها معصيه لله وتغضبه
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لماذا تنشر أغنية أو مقطع محرم وأنت تعلم أن هذا الفعل لا يرضيه سبحانه وتعالى
بل الأدهي من ذلك. . لا تستفاد بشئ ممن تنشره علي صفحتك بل ستتتحمل وز من شاهد أو سمع بسببك
بل ويجازي من ستر علي من يعصيه..!!
.
لماذا تصر أن تجاهر الله بالمعاصي. بل وتنشرها بين المسلمين..؟؟
.
لماذا تنشر صور لمرأة متبرجه وأنت تعلم أنها معصيه لله وتغضبه
.
لماذا تنشر أغنية أو مقطع محرم وأنت تعلم أن هذا الفعل لا يرضيه سبحانه وتعالى
بل الأدهي من ذلك. . لا تستفاد بشئ ممن تنشره علي صفحتك بل ستتتحمل وز من شاهد أو سمع بسببك