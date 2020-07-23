من صفات الله تعالى أنه ستير يحب الستر

بل ويجازي من ستر علي من يعصيه..!!

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لماذا تصر أن تجاهر الله بالمعاصي. بل وتنشرها بين المسلمين..؟؟

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لماذا تنشر صور لمرأة متبرجه وأنت تعلم أنها معصيه لله وتغضبه

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لماذا تنشر أغنية أو مقطع محرم وأنت تعلم أن هذا الفعل لا يرضيه سبحانه وتعالى

بل الأدهي من ذلك. . لا تستفاد بشئ ممن تنشره علي صفحتك بل ستتتحمل وز من شاهد أو سمع بسببك