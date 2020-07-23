من صفات الله تعالى أنه ستير يحب الستر

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
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14 جانفي 2015
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ذكر
من صفات الله تعالى أنه ستير يحب الستر
بل ويجازي من ستر علي من يعصيه..!!
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لماذا تصر أن تجاهر الله بالمعاصي. بل وتنشرها بين المسلمين..؟؟
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لماذا تنشر صور لمرأة متبرجه وأنت تعلم أنها معصيه لله وتغضبه
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لماذا تنشر أغنية أو مقطع محرم وأنت تعلم أن هذا الفعل لا يرضيه سبحانه وتعالى
بل الأدهي من ذلك. . لا تستفاد بشئ ممن تنشره علي صفحتك بل ستتتحمل وز من شاهد أو سمع بسببك
 
إ

إلياس

:: عضو بارز ::
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فار إلى الله
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بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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