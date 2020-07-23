انتقم من نفسي بهذه الطريقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الفترة الاخيرة فاتو عليا بزااااف مشاكل بعد ما كان حياتي جد مثالية بسيطة وهادئة لقيت روحي في وسط دوامة مشاكل بدات من يوم سافر زوجي للعمل وخلاني مع دارهم اهل زوجي كامل يحبوني خاصة شيخي خواتاتو يعاملوني كالملكة خاوتو كذلك هاد الشيء خلى عجوزتي تكرهني كره شديد والله كره لايوصف بدات ديرلي في المشاكل وتحرض بناتها ولادها ضدي وفي كل مرة كانت تفشل لانهم يجو ضدها صراحة وقفو معايا بزاااف حتى شيخي هاد كل وراجلي معلى بالو بوالو كي شافت بلي مواجهة مخرجتهاش دارت للولاد ولات تضغط عليا بيهم تضربهم تعايرهم وتعاير اهلي ( مثلا تقول سلعة كذا وكذا يا ولاد كذا وكذا ) ولات تديي حوايجي بلعاني باه انا نهدر وتقول راهي تسرق فيا هدرت مع بناتها قلتلهم هدرو معها الحق ماعياو معاها حشمت نهدر مع ولادها لانهم مقدريني فووووق اللازم المهم كنت دايرتها غير على البكى مع المسؤولية نتاع الولاد كنت باباهم ويماهم لقيت المتنفس الوحيد نتاعي في الاكل واليت كل ما نزعف ناكل بلا منفيق حتى لقيت روحي كارثة وصلت لوزن عمري ما تخيلتو راني غير نبكي لانو السمنة فيها خطر على الصحة جيتكم اليوم حبيتكم تنصحوني وتدعموني منين نبدى واش لازم ندير راني محطمة نفسيا اصلا وزادني الوزن لي عندو اي تفصيل عن كاش رجيم يفيدني بيه رجاءا