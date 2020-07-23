إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل يجب عليها الظهر والمغرب ؟

السلام عليكن ورحمة الله وبركالته



إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معا الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معاً ؟



الجـواب : إذا طهرت المرأةُ من الحيض أو النُّفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعاً في أصحّ قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق وأفتى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك





إذا طهرت المرأةُ من الحيض أو النُّفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعاً في أصحّ قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق وأفتى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك

سلسلة كتاب الحرمين الدعوي

فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة

من أجوبة سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

-رحمه الله تعالى-