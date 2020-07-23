بحث عن عضو .. الأمر عاجل !

غَيمَة نرجسيَّة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 جويلية 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- سائحة في بلاد الله
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
كيف حالكم اخوتي ؟
عساكم بخير يا رب
ربما الموضوع ليس في قسمه المناسب ! ان كان هكذا أعتذر منكم
أما بعد اعزائي ابحث عن عضو كويتي يدعى بندر من اعضاء منتدى اللمة
بارك الله فيكم ان كان لديكم اتصال معه او اي معلومة عنه اجيبونني
الأمر عاجل
بوركتم احبائي
أطلب من الله عز و جل ان يرفع عنا هذا الوباء
دمتم في حفظه
كيف حالكم اخوتي ؟
عساكم بخير يا رب
ربما الموضوع ليس في قسمه المناسب ! ان كان هكذا أعتذر منكم
أما بعد اعزائي ابحث عن عضو كويتي يدعى بندر من اعضاء منتدى اللمة
بارك الله فيكم ان كان لديكم اتصال معه او اي معلومة عنه اجيبونني
الأمر عاجل
بوركتم احبائي
أطلب من الله عز و جل ان يرفع عنا هذا الوباء
دمتم في حفظه