كيف تكون سعيداً الشطر الخامس

سعد606

سعد606

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كيف تكون سعيداً الشطر الخامس ؟
8- خفف آلامك :
لاشكَّ أن الإنسان معرَّض للنكبات والمصائب ، ولكنه لا ينبغي أن يتصور أن ذلك هو نهاية الحياة ، وأنه الوحيد الذي ابتلي بتلك المصائب ؛ بل عليه أن يخففها ويهونها على نفسه عن طريق :
أ- تصور كون المصيبة أكبر مما كانت عليه وأسوأ عاقبة .
ب- تأمل حال منْ مصيبته أعظم وأشدّ .
جـ - انظر ما أنت فيه من نعم وخير حُرم منه الكثيرون .
د- لا تستسلم للإحباط الذي قد يصحب المصيبة [ أنواع الحزن للدكتور محمد الصغير ] .
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
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فار إلى الله
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موضوع في القمة سلمت يمناك على الطرح جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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