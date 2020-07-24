كيف تكون سعيداً الشطر الخامس ؟

8- خفف آلامك :

لاشكَّ أن الإنسان معرَّض للنكبات والمصائب ، ولكنه لا ينبغي أن يتصور أن ذلك هو نهاية الحياة ، وأنه الوحيد الذي ابتلي بتلك المصائب ؛ بل عليه أن يخففها ويهونها على نفسه عن طريق :

أ- تصور كون المصيبة أكبر مما كانت عليه وأسوأ عاقبة .

ب- تأمل حال منْ مصيبته أعظم وأشدّ .

جـ - انظر ما أنت فيه من نعم وخير حُرم منه الكثيرون .

د- لا تستسلم للإحباط الذي قد يصحب المصيبة [ أنواع الحزن للدكتور محمد الصغير ] .