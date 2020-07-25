عـلاج مـن يصـاب بضيـق أو ملل عنـد قـراءة القـران الكريـم عـلاج مـن يصـاب بضيـق أو ملل عنـد قـراءة القـران الكريـم

يقـول السائل: يقـول السائل:

إني أحاول أن أقرأ القرآن الكريم، وأحب كتاب الله كثيرًا، ولكن صدري يضيق عليَّ، فلا أستطيع أن أكمل التلاوة؛ فما هو الحل‏

أجـاب العلامة صالـح الفـوزان حفظـه الله قائلاً: أجـاب العلامة صالـح الفـوزان حفظـه الله قائلاً:

_المنتقـى مـن فتاوى الشيـخ الفـوزان/فتوى رقـم20_ _المنتقـى مـن فتاوى الشيـخ الفـوزان/فتوى رقـم20_

الحل فيما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه في قوله‏:‏ ‏ *{‏فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ‏}‏*أرشدنا الله سبحانه وتعالى قبل أن نتلو القرآن *أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل أن يطرد الله عنا هذا العدو وأن يبعده عنا‏.‏*وعليك بالتدبر؛ *فإنك إذا تدبرته؛ فإن هذا مما يجلب لك الخشوع، ويرغبك بالقرآن الكريم،*ولا يكون كل همك *إكمال السورة أو ختم الجزء أو ما أشبه ذلك،*بل يكون مقصودك هو التدبر والتفكر فيما تقرأ من آيات الله سبحانه وتعالى‏.‏وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يطيل القراءة في صلاة الليل، *ولا يمر على آية رحمة؛ إلا وقف وسأل الله، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب؛ إلا وقف واستعاذ بالله، مما يدل على أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ بتدبر وحضور قلب*