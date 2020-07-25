واحد قـآل لزوجتـه "وهـو على فــــراش المـــوت"



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أوعدينــــي " لما أمـــوت أنك ستتزوجين "



إنتي مازلت صغــيرة و جميلة



نزلت الدموع من عينها و قـآلت له

خـــلاص كما تريد ..!!



نظـر إليهآ نظرة كلها حنـــان و سألها :



يعني ستتزوجين ؟؟... قالـت : نعم



و سيسكن بيتي ؟؟..قالــت : إيه



وسيربــي أولادي ؟؟.. قالـــــت : بالطبع



و سيلبس بيجآمتي؟؟ قالــت : لاَ



إستغرب و سألها : ولماذا ؟؟!!



قـَالت له : لأنه "أطـــول منك يا حبيبــي"

هههههههههـ"كانت موجداتو المسخوطة