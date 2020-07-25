المسخوطة

حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
728
النقاط
351
العمر
36
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
واحد قـآل لزوجتـه "وهـو على فــــراش المـــوت"

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أوعدينــــي " لما أمـــوت أنك ستتزوجين "

إنتي مازلت صغــيرة و جميلة

نزلت الدموع من عينها و قـآلت له
خـــلاص كما تريد ..!!

نظـر إليهآ نظرة كلها حنـــان و سألها :

يعني ستتزوجين ؟؟... قالـت : نعم

و سيسكن بيتي ؟؟..قالــت : إيه

وسيربــي أولادي ؟؟.. قالـــــت : بالطبع

و سيلبس بيجآمتي؟؟ قالــت : لاَ

إستغرب و سألها : ولماذا ؟؟!!

قـَالت له : لأنه "أطـــول منك يا حبيبــي"
هههههههههـ"كانت موجداتو المسخوطة
 
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