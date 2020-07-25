حاتم07
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 728
- النقاط
- 351
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
واحد قـآل لزوجتـه "وهـو على فــــراش المـــوت"
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أوعدينــــي " لما أمـــوت أنك ستتزوجين "
إنتي مازلت صغــيرة و جميلة
نزلت الدموع من عينها و قـآلت له
خـــلاص كما تريد ..!!
نظـر إليهآ نظرة كلها حنـــان و سألها :
يعني ستتزوجين ؟؟... قالـت : نعم
و سيسكن بيتي ؟؟..قالــت : إيه
وسيربــي أولادي ؟؟.. قالـــــت : بالطبع
و سيلبس بيجآمتي؟؟ قالــت : لاَ
إستغرب و سألها : ولماذا ؟؟!!
قـَالت له : لأنه "أطـــول منك يا حبيبــي"
هههههههههـ"كانت موجداتو المسخوطة
*
*
*
*
*
*
أوعدينــــي " لما أمـــوت أنك ستتزوجين "
إنتي مازلت صغــيرة و جميلة
نزلت الدموع من عينها و قـآلت له
خـــلاص كما تريد ..!!
نظـر إليهآ نظرة كلها حنـــان و سألها :
يعني ستتزوجين ؟؟... قالـت : نعم
و سيسكن بيتي ؟؟..قالــت : إيه
وسيربــي أولادي ؟؟.. قالـــــت : بالطبع
و سيلبس بيجآمتي؟؟ قالــت : لاَ
إستغرب و سألها : ولماذا ؟؟!!
قـَالت له : لأنه "أطـــول منك يا حبيبــي"
هههههههههـ"كانت موجداتو المسخوطة