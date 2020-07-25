ديسمبر اقتربت منك!! ✓!!

ذلك الوقت الذي يمضي سريعاً !

كقطارٍ خارجٍ عن سكته ...

و جثماني مسجى في آخر ملامح هذا العام ،

لا أحلامي صارت واقعاً ، ولا حتى ظفرت ظلّها،

اسكن في سعير ذكرياتي اتذوق العذاب،

اكلم الناس ، او اكلم حجراً أصم ...

اطتب على نفسي و عن أشياء أخرى تخصني ...

لست بحاجة الى التبرير ...

لست مضظراً لرؤية البشر والحديث معهم

وحده الله يعرف حجم السوء الذي أنا فيه الآن ،

أما عقول الناس ليست قاضياً منصفاً !!

اشعر بالبرد،

وأنا احاول أن اسرق من ديسمبر

قليلً من الدفء ،

اجثو على سريري و اسرق النوم،

احللم أنني ميت

لاستيقظ واجدد نفسي كذلك،

وجودي ثقلٌ بلا طعم،

وجهي أصبح بلا معنى دميم،

ذاتي حقيرةٌ تتلاعب في الفراغ ،

حقول الياسمين تحترق ...

و البحار جفت من الملح ....

متاهاتٌ لا متناهية الأبعاد ...

لاشيء لا شيء لاشيء

مات عقلي من الملل...

أُضل الطريق إلي ...

وحده صوت امي يكون لي الدليل ... .

انها سواد الذاكرة من جديد