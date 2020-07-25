أماه كل عيد و أنت بخير ( ابنك )

آه يا لميمة ...ثمة في العمر فواصل للحزن تسكنني حد الفجيعة..في العمر

كثير من الأحجيات ومن الخيبات أيضا ويجب أن نعيشها كما هي ..

بكل التفاصيل التي تسكن خربشات رجل ممزق منذ عاد ..

لقد كنت جميلة ، تماما كغفوتي في ربيع العمر بين حروفك عينيك .

لقد كنت جميلة ومشرقة كشمس تسكن زوايا البيت ولاتغادره

.لقد كنت جميلة كمعنى أنتمي إليه ؛ أغنيه ؛ أعيشه ؛ أبكيه.

لقد كنت جميلة يا لميمة كحلم بارد يلفح عمري المتساقط في لجة هذا الغياب

...آه يا لميمة ..تظل تسكنني تمتمات الفجر الناصع ورائحة القهوة التي يغريني مذاقها الأوراسي

المتأجج بالحب ..بالكبرياء..تظل تسكنني زخات مطر شتوي يعيدك إلي ربيعا آخر للفرح البعيد.

.ثمة حزن يسكنني يالميمة وأنت لاتعودين ..ثمة قهوة باردة ومساحة ثكلى للهروب إلى غد لايشبهك.

. يا لميمة ..يا مرأة أضعتها في سنين العمر الفاجع ..يا امرأة أحببتها كقصيدة لم أكتبها بعد

..كنشيد أوراسي حزين...