دجاجتي مريضة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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- الجنس
- أنثى
سلام عليكم
عندي دجاجة براهمة راني نسمعها كي شغل تشخر شغل خرير في صدرها صباح شربتها شوي زيت زيتون و درك حضرتلها قرنفل وقارص دقائق ونشربها
من واش يا ترى راهي مرضت ؟ بواش نداويها
وايضا دجاجة اخرى براهمة غاضتني لقيت عينها اليمنى مغلوقة حاولت نفتحها ودرتلها زيت زيتون بصح ماهيش مليحة عينها ماهيش صحيحة نظن ضربها السردوك لاخر ولبارح نحيتها وحدها
واش نديرلها بش تبرى من عينها ؟
عندي دجاجة براهمة راني نسمعها كي شغل تشخر شغل خرير في صدرها صباح شربتها شوي زيت زيتون و درك حضرتلها قرنفل وقارص دقائق ونشربها
من واش يا ترى راهي مرضت ؟ بواش نداويها
وايضا دجاجة اخرى براهمة غاضتني لقيت عينها اليمنى مغلوقة حاولت نفتحها ودرتلها زيت زيتون بصح ماهيش مليحة عينها ماهيش صحيحة نظن ضربها السردوك لاخر ولبارح نحيتها وحدها
واش نديرلها بش تبرى من عينها ؟