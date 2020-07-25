دجاجتي مريضة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
سلام عليكم
عندي دجاجة براهمة 🐓راني نسمعها كي شغل تشخر شغل خرير في صدرها صباح شربتها شوي زيت زيتون و درك حضرتلها قرنفل وقارص دقائق ونشربها
من واش يا ترى راهي مرضت ؟ بواش نداويها
وايضا دجاجة اخرى براهمة غاضتني لقيت عينها اليمنى مغلوقة حاولت نفتحها ودرتلها زيت زيتون بصح ماهيش مليحة عينها ماهيش صحيحة نظن ضربها السردوك لاخر ولبارح نحيتها وحدها
واش نديرلها بش تبرى من عينها ؟
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اصارحك بشيء نفس الشيء مع عصفورة الكناري الذي عندي عينها اليسرى تعاني كثيرا
اسف لا استطيع مساعدتك حاولي سؤال شخص يعرف الدجاج جيدا
 
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