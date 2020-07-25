النملة المدربة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
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- محل الإقامة
- ///
- الجنس
- أنثى
خير عليكم
جيت نعاودلكم على النملة الي مربيها واحد ومحافظ عليها في 7 سنين معيشها في قابسة زلاميط ويدربها بش دير سبور
وحد اليوم قاعد مع واحد مزنقل مخو مسوطي
قالو مول النملة هذي النملة دير سبور
صاحبو تكى عليها بصبعو دعسها ههه قالو هااااااااااااااااذي دير السبور ههههههههههه
زعما جا ياكدلو بصبعو ويوريهالو سع كتلها هه ماتت
جيت نعاودلكم على النملة الي مربيها واحد ومحافظ عليها في 7 سنين معيشها في قابسة زلاميط ويدربها بش دير سبور
وحد اليوم قاعد مع واحد مزنقل مخو مسوطي
قالو مول النملة هذي النملة دير سبور
صاحبو تكى عليها بصبعو دعسها ههه قالو هااااااااااااااااذي دير السبور ههههههههههه
زعما جا ياكدلو بصبعو ويوريهالو سع كتلها هه ماتت