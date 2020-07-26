همسات تريح القلب ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"فإني قريب"

في النفس حاجات دواؤها الحديث مع الله ،وفي القلب وحشة أمانها اليقين بالله ،مانحتاحه هين عند الله ،لاينقص من ملكه مثقال ذرة، نثق بلطف اختياره ،وجميل تدبيره، ان شاء أعطى بكرمه ،وان شاء منع بحكمته،

"ورحمتي وسعت كل شيئ"

كن على يقين أنه لن يستثنيك منها ،نحن دائما نعاني وننظر ونقول لماذا لكن الحقيقة دائما أن الله معنا برحمته لنا في كل شيئ في حياتنا، اللهم أدم علينا رحمتك يارب،قبل أن تيأس تذكر بأن الله أكبر من المتاعب والمصاعب التي تواجهك، أحيانا ومن كثرة المواقف العصيبة تظن أنها النهاية ،تظن أنك على حافة الإنهيار ،وفجأة ترى الإنفراج وتبشر بزوال الغمة فكلما أظلم الليل واشتد سواده بزغ نور الفجر وأنفلق صباحه ،هون عليك مابقلبك ،وتذكر بأن الله معك .