الفراغ واضاعة الوقت ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,195
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
'الفراغ وإضاعة الوقت'
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :"إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيئ من عمل الدنيا، ولا في عمل الآخرة" صفة الصفوة
قال سفيان الثوري رحمه الله :" من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده" حفظ العمر لابن الجوزي
قال ابن الجوزي رحمه الله:
"وينبغي للإنسان أن يعلم أن أعز الأشياء شيئان:قلبه ووقته، فإذا أهمل وقته وضيع قلبه ذهبت منه الفوائد". حفظ العمر
ولقد شاهدت كثيرا خلقا كثيرا لايعرفون معنى الحياة:فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله ،فهو يقعد في السوق أكثر النهار، ينظر إلى الناس ،وكم تمر به من آفة ومنكرا ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك ،فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك "وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم " صيد الخاطر
رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمن دفعا عجيبا إن طال الليل فبحديث لاينفع، وإن طال النهار فالنوم أو الأسواق، ورأيت النادرين فهموا فهموا معنى الوجود ،فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل مشغولون . صيد الخاطر.
 
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