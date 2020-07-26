الفراغ واضاعة الوقت ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

'الفراغ وإضاعة الوقت'

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

"إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيئ من عمل الدنيا، ولا في عمل الآخرة" صفة الصفوة

قال سفيان الثوري رحمه الله :

" من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده" حفظ العمر لابن الجوزي

قال ابن الجوزي رحمه الله:

"وينبغي للإنسان أن يعلم أن أعز الأشياء شيئان:قلبه ووقته، فإذا أهمل وقته وضيع قلبه ذهبت منه الفوائد". حفظ العمر

ولقد شاهدت كثيرا خلقا كثيرا لايعرفون معنى الحياة:فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله ،فهو يقعد في السوق أكثر النهار، ينظر إلى الناس ،وكم تمر به من آفة ومنكرا ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك ،فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك

"وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم " صيد الخاطر