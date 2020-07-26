رحلة زواج

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,508
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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"اريكا إيفل" اسمها الحقيقي "اريكا لابي"، من جنسية أمريكية ذات توجّه غير طبيعي
تتزوّج من الّأشياء الجامدة، في ،2004 قامت بزيارة برج إيفل لأول مرّة وأعجبت به، وفي
2007 تزوّجت منه وأقامت حفل زفاف حضره الأصدقاء وقامت بتغيير اسمها إلى
"اريكا إيفل"، لكن لاحقا انفصلت عنه وتزوّجت من جدار برلين.
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في أمان الله
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,291
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته



الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة.
عندما ترى تلك الحضارات تسبح في القمامة
تعلم يقينا ان الله من عليك بنعمة لا تقدر وهي الاسلام فالحمد لله
 
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