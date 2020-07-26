السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





"اريكا إيفل" اسمها الحقيقي "اريكا لابي"، من جنسية أمريكية ذات توجّه غير طبيعي

تتزوّج من الّأشياء الجامدة، في ،2004 قامت بزيارة برج إيفل لأول مرّة وأعجبت به، وفي

2007 تزوّجت منه وأقامت حفل زفاف حضره الأصدقاء وقامت بتغيير اسمها إلى

"اريكا إيفل"، لكن لاحقا انفصلت عنه وتزوّجت من جدار برلين.









