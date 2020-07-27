لاتهجروا القرآن ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته

"أفلا يتدبون القرآن "

السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ ،فينزل الله السكينة في قلبه"