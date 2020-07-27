لاتهجروا القرآن ...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته
"أفلا يتدبون القرآن " السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ ،فينزل الله السكينة في قلبه" ابن عثمين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة"، البيوت التي لايتلى فيها القرآن ،موحشة كئيبة، حزينة مظلمة، مسلوبة الأنس والبركة كنا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فأنيروا بيوتكم بالقرآن ،انثروا الرحمات والخير والبركات في الأجواء بالقرآن، فهو شفاء وحصن وحياة وبركة وسعادة وانس لأهله، اجعل لنفسك وردا من كتاب الله تقرأه يوميا، ولو صفحة واحدة في اليوم، ستلاحظ تغيرا كبيرا ايجابيا في حياتك، وانشراح صدر وهناء وانسا فلا تحرم نفسك ،إن يوما يمر بك ولايكون لك فيه حظ من القرآن، فهو يوم حري أن تبكي على خسارته، لايغيب القرآن في يومك ،لاتقفل أبواب البركات في وجهك، اجعله في حلك وترحالك، اجعل لك وردا ويوميا تنهل منه روحك الظمأى، من عاش مع القرآن زال همه ورفع قدره وعلت درجته ونشرت سيرته ووسع رزقه ويسر أمره وطاب ذكره وبورك في عمره.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته
"أفلا يتدبون القرآن " السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ ،فينزل الله السكينة في قلبه" ابن عثمين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة"، البيوت التي لايتلى فيها القرآن ،موحشة كئيبة، حزينة مظلمة، مسلوبة الأنس والبركة كنا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فأنيروا بيوتكم بالقرآن ،انثروا الرحمات والخير والبركات في الأجواء بالقرآن، فهو شفاء وحصن وحياة وبركة وسعادة وانس لأهله، اجعل لنفسك وردا من كتاب الله تقرأه يوميا، ولو صفحة واحدة في اليوم، ستلاحظ تغيرا كبيرا ايجابيا في حياتك، وانشراح صدر وهناء وانسا فلا تحرم نفسك ،إن يوما يمر بك ولايكون لك فيه حظ من القرآن، فهو يوم حري أن تبكي على خسارته، لايغيب القرآن في يومك ،لاتقفل أبواب البركات في وجهك، اجعله في حلك وترحالك، اجعل لك وردا ويوميا تنهل منه روحك الظمأى، من عاش مع القرآن زال همه ورفع قدره وعلت درجته ونشرت سيرته ووسع رزقه ويسر أمره وطاب ذكره وبورك في عمره.
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