لاتهجروا القرآن ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته
"أفلا يتدبون القرآن " السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ ،فينزل الله السكينة في قلبه" ابن عثمين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة"، البيوت التي لايتلى فيها القرآن ،موحشة كئيبة، حزينة مظلمة، مسلوبة الأنس والبركة كنا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فأنيروا بيوتكم بالقرآن ،انثروا الرحمات والخير والبركات في الأجواء بالقرآن، فهو شفاء وحصن وحياة وبركة وسعادة وانس لأهله، اجعل لنفسك وردا من كتاب الله تقرأه يوميا، ولو صفحة واحدة في اليوم، ستلاحظ تغيرا كبيرا ايجابيا في حياتك، وانشراح صدر وهناء وانسا فلا تحرم نفسك ،إن يوما يمر بك ولايكون لك فيه حظ من القرآن، فهو يوم حري أن تبكي على خسارته، لايغيب القرآن في يومك ،لاتقفل أبواب البركات في وجهك، اجعله في حلك وترحالك، اجعل لك وردا ويوميا تنهل منه روحك الظمأى، من عاش مع القرآن زال همه ورفع قدره وعلت درجته ونشرت سيرته ووسع رزقه ويسر أمره وطاب ذكره وبورك في عمره.
 
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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,753
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بورك فيك اختي على الموضوع القيم
اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا و ذهاب همومنا يا رب العالمين اجمعين
 
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