لطافة ام سراب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

غير مقصود ليرتح ضمير القارئ فنحن اجرء من ان نختبي خلف حروف عرجاء.







في النت تتشكل الاخوة او الصداقة

فأهلا اخي واهلا اخيتي واهلا غاليتي

هل هذه الكلمات حسن جواب او هي صادقة لوهلة وبعدها تنطفئ بغياب الداعي ؟

كيف ننمي تلك الاخوة ونجعلها صادقة وليست مرهونة بالغياب وهل صحيح هي اعجاب بالكلام المتلقى الذي ينضوي تحت يعميني ضوء النور ما لم التفت؟



وهل نكتفي بمسمى صديق الكتروني فقط لنأم التبعات ؟



سابقا كنت في مجموعات فيسبوكية خمسة سنوات نتعارف في حدود نقاش ثري مع فرفشة بسيطة تصل الى احبك في الله اخي الطيب

هنا جميل لكن بعد غياب شهر او شهرين تفتح حسابك لا تجد رسالة تطمئن عن حالك وعند الرجوع تجد الاسماء تغيرت لكن تعرفك من وخز الاحرف المتتابعة

لكن الغريب ان احبك في الله ذهبت أدراج الرياح.

ما السبب؟