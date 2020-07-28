رحيل الملّحن الجزائري والصحفي ووزير الثقافة سابقا “الأمين بشيشي” صاحب رائعة مدرستي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رحل عن العالم إلى مثواه “الأمين بشيشي” صاحب الروائع من الألحان التي تعلّقت بذاكرة الجيل الذهبي

كما يطلق عليه في الجزائر وحتّى الأجيال التي تلته إنّه صاحب رائعة “مدرستي حان الرحيل وآن ان نفترق ” ، الأمين بشيشي

كذلك مؤلّف و سياسي ؛وزير الإعلام والثقافة السابق في عهد الرئيس الجزائري “اليمين زروال ” ، فقيد الثقافة الجزائرية

توفّي عن عمر يناهز 93 سنة، هو من مواليد 19 ديسمبر/ 1927 مدينة سوق أهراس أقصى الشرق الجزائري .

رحمه الله وغفر له إن شاء الله

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