صور: الرسم بالأشياء الطبيعية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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بمجرد أن تجمع الفنّانة كولينز نباتاتها، تقوم بترتيبها على الورق في جميع أنواع المشاهد المرحة

في قطعة واحدة ، تشكّل كوخ غابة من أوراق الشجر والتوت حتى يتميّز بسطح جذّاب وقطّة وردية مصنوعة

من بتلات الزهور لتحصل على صور ثلاثية الأبعاد 3D.

يوضّح الرسم التوضيحي الآخر بتلّات وأوراق ملوّنة إلى مشهد من الفراشات النابضة بالحياة.

بعد الانتهاء من تنظيم مؤلّفاتها الأثيرية، يتمّ تصوير كل قطعة بألة التصوير لتحتفظ بصور رسمت بدون أقلام

ولا فرشات وبألوان طبيعية في جو من العمل النظيف والنقي والطبيعي من أجل التقاط جمالها الدقيق قبل أن تذبل.

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