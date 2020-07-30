أخ يحاول قطع صلة الرحم

السلام عليكم و رحمة الله ، ما الحل إخوتي ؟ هذا الأخ و هو أخونا الأكبر لم يعتبر من دروس الدنيا ، يسلط الله عليه المرض و الفقر و يعود إلى عادته الشريرة ، منذ أن شيدت منزلا لي بجوار مسكن الوالدين و أكملت نصف ديني أصبح هذا المتعجرف يمارس كل أنواع البغض والحقد الدفين تجاهي مع أني لم أفعل له شيئا ، دون مراعاة الحالة الصحية المتدهورة للوالدين ، كل مرة يضايقني بتصرفاته وأنا أحاول دائما تجنبه قدر الإمكان حرصا على صحة والدي و صحة زوجتي التي يغمى عليها كل مرة ، حتى وصل به الأمر إلى ما يلي :

1- التعدي اللفظي بالكلام الذي يسمع أمام باب منزلي .

2- إذا قام باستفزازي و أردت محاورته من أجل معرفة سبب كرهه لي ، يذهب مباشرة لحمل آلة حادة من مستودعه ويهددني بتصفيتي جسديا فيتدخل بقية أفراد العائلة لنهيه فيقوم بتهديدهم هم كذلك .

3- كلما اقتربت مناسبة كالعيد مثلا يقوم باختلاق المشاكل وهدفه طبعا تعكير الأجواء و تعقيد الحالة الصحية للوالدين .

4- عزل مسكني عن مسكن الوالدين بغلق الباب الرئيسي حتى لا أتمكن من زيارة أبي وأمي ( محاولة قطع صلة الرحم )

5- نفس التصرفات مع أخي الثاني وربما بدرجة أكبر لأنه كان يعمل معه في مستودعه .

6- هددني أنا وأخي بالاعتداء الجسدي بمعول خشبي يضعه قرب منزله في حالة قمنا بعبور الرواق المؤدي لبيت الوالدين .

7- كل ألفاظه تقريبا عبارة عن تهديدات بالقتل و تفوه بالكلام القبيح و سب الدين .

8- رغم أنه مصاب بداء السكري و تعرض اصبعه للبتر و مؤخرا أصيبت رجله بحروق أثناء مزاولة عمله مما زادت صحته أكثر تعقيدا ، رغم كل هذا لم يحد عن تصرفاته العدوانية .

9- كان في كل مرة عندما يمرض اقوم بزيارته رغم عدوانيته أتجاهي وهذا بالحاح زوجتي التي تزوره كذلك لمجرد تعقد صحته فزوجتي لها قلب طيب والحمد لله .

10- في المرة الأخيرة لم اقم بزيارته كذلك أخي الآخر لأنه منعنا من ذلك بالتهديد والوعيد .

11- عندما تمادى في تصرفاته قام مؤخرا بمضايقة أخي الآخر في عمله داخل مستودعه وذلك بطرد الزبائن و إعطائهم رقم هاتف لشخص آخر يزاول نفس مهنة أخي ( الحسد و الغيرة )

12- وصل به الأمر لمحاولة السيطرة على المستودع بالتهديد الجسدي مع أن المستودع شيده اخي كوسيلة يسترزق بها ، فاظطر أخي لتقديم شكوى لدى مصالح الأمن وقامو باستدعاءه وإنذاره كمرة أولى .

13- رغم إنذارهم له لم يحد عن تصرفاته رغم أنها خفت قليلا تجاه أخي لكن بالنسبة لي لم يتغير شيئا .

14- أعتقد أن سبب كرهه لي و لأخي هو الغيرة الشديدة و الحسد لأننا قمنا بتشييد سكنات لنا بأمولنا الخاصة و هو رغم مداخيله ( مال الحرام ) لم يفعل شيئا في حياته ، زاد حسده الكبير بعد زواجي من إمراة عاملة .

15- كل أمواله حرام لأنه يمتهن الخداع مع الناس ، يقوم باصلاح عطب سيارة بمقابل يتجاوز عرق جبينه بعدة مرات .

رجاءا إخوتي الكرام ما الحل مع هذا الإنسان وشكرا لكم .