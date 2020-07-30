لعنة الثقة

مشكلتي دمرتني من كل الجهات عمري حاليا 29سنة تعرفت عليه وعمري كان 24 سنة كان انسان يصلي وهو من علمني نصلي فجر في وقته بصراحة قربني الي الدين اكثر واكثر ولبست جلباب بفضله لكن منذ تخرجي من الجامعة ابتعد تدريجيا بعد وعود الزواج والخرطي والابشع تحدث عني بلباطل و غير رقمه وتغير (حنش وتسبغ) وانا بدوري هددته بالقتل مشكلتي لسيت هنا مشكلتي في قلبي نار كرهت جلباب وكرهت كلشي يفكرني بيه كرهت نفسي واحتقرت نفسي كليا رغبتي قوية في شرب دمه ومن جهة اخري نحاول تهدئة نفسي اني اهجر هالبلاد حتي انسي (نحرق) مشاكل البيت والعمل مكانش وحتي في امور زواج وفشلت واحيانا نتمني الموت