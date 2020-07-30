اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
"سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار"
جمال الدنيا بجمال العلاقة مع الله، فإن أردت حياة جميلة فاقضها كما يريد ربك لاكما تريد أنت، اصبر على الطاعات، اصبر عن المحرمات اصبر على الأقدار المؤلمة لتسمع في الجنة "سلام عليكم بما صبرتم فنعما عقبى الدار" إذا أحبك الله استعملك يقيمك بين يديه في جوف الليل في وقت ينام فيه الخلق ويقطع آخرون ليلهم بالمعاصي،
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "
البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جانبه، ووجب التحذير منه، ابن عطية
قال الإمام ابن حزم: لاتدعوا الأمر بالمعروف وان قصرتم في بعضه، ولاتدعوا النهي عن منكر وان كنتم تتوقعون بعضه، واعملوا الخير وان كنتم لاتأتون كله.
احفظ لسانك إلا من : ذكر تردده، أو حق توضحه أوباطل تدحضه، أو نعمة تشكرها، أو حكمة تظهرها، أو ذكر علم ينتفع به ،أو نصيحة تصلح بها شأن.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
"سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار"
جمال الدنيا بجمال العلاقة مع الله، فإن أردت حياة جميلة فاقضها كما يريد ربك لاكما تريد أنت، اصبر على الطاعات، اصبر عن المحرمات اصبر على الأقدار المؤلمة لتسمع في الجنة "سلام عليكم بما صبرتم فنعما عقبى الدار" إذا أحبك الله استعملك يقيمك بين يديه في جوف الليل في وقت ينام فيه الخلق ويقطع آخرون ليلهم بالمعاصي،
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "
البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جانبه، ووجب التحذير منه، ابن عطية
قال الإمام ابن حزم: لاتدعوا الأمر بالمعروف وان قصرتم في بعضه، ولاتدعوا النهي عن منكر وان كنتم تتوقعون بعضه، واعملوا الخير وان كنتم لاتأتون كله.
احفظ لسانك إلا من : ذكر تردده، أو حق توضحه أوباطل تدحضه، أو نعمة تشكرها، أو حكمة تظهرها، أو ذكر علم ينتفع به ،أو نصيحة تصلح بها شأن.