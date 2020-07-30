بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار"

جمال الدنيا بجمال العلاقة مع الله، فإن أردت حياة جميلة فاقضها كما يريد ربك لاكما تريد أنت، اصبر على الطاعات، اصبر عن المحرمات اصبر على الأقدار المؤلمة لتسمع في الجنة

"سلام عليكم بما صبرتم فنعما عقبى الدار"

إذا أحبك الله استعملك يقيمك بين يديه في جوف الليل في وقت ينام فيه الخلق ويقطع آخرون ليلهم بالمعاصي،

"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "