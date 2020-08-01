عيدنا في اللمة ..

وعليكم السلام ورحمة الله

عيدكم مبارك تقبل الله صالح اعمالكم

ان شاء الله راكم بخير يا هلال رمضان ههههه

والله لاعلاقة بالعادات والتقاليد... انا تان في الاستماع ههههه

اما ناحية اللحم، ناكل المصران برك واللحم مشوية او مخلية يعني مقلية بلغتكم

الباقي مناكل والو