عيدنا في اللمة ..

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,798
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
صباح الخير عليكم لافامي
صحا عيدكم وكل عام وانتم بخير

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هادي ضيافتي ليكم
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يادرا كاش لحم كاش شحم كاش كبدة كاش ملفوف اممم
🍖🍖🍢🍡🥩

ياو متكتروش بزاااف لا يدوكم لسبيطار ويحطوكم معا الكورونا
جيت اليوم بش نحكو شوي نبدلو روتين اللمة والحكايات على المرض لي مرضنا وركبلنا القنطة
بغيت نعرف اليوم يا اهل اللمة شا ديرو في كل عيد كيما تعرفوا كل منطقة وعاداتها وتقاليدها
ليلة العيد وصباح وعشية العيد واسكو مزالها عاداتكم تاع بكري ... الحنة للكبش وللدراري
العصبان والطعام صبحة العيد اليوم الثاني واللباس التقليدي والحلويات وووو

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اليكم الخـط انا في الإستماع
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله
عيدكم مبارك تقبل الله صالح اعمالكم
ان شاء الله راكم بخير يا هلال رمضان ههههه
والله لاعلاقة بالعادات والتقاليد... انا تان في الاستماع ههههه
اما ناحية اللحم، ناكل المصران برك واللحم مشوية او مخلية يعني مقلية بلغتكم
الباقي مناكل والو
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,798
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
اولا اشكر طاقم الإدارة على إعتماد الموضوع

نتمنى قاع ينوروني الأعضاء هنا ويعجبهم

قال إلياس:
موضوع في القمة سلمت يمناك
اقول لكم شيء واحد متكثروش من اللحم و الشحم خاصة من كبدة هههه
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الله يسلمك خويا العزيز
ههههه صحا خويا وبلا ماتوصي على الكبدة حنا ناكلوها مانربوهاش
ربي يحفظك
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,798
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله
عيدكم مبارك تقبل الله صالح اعمالكم
ان شاء الله راكم بخير يا هلال رمضان ههههه
والله لاعلاقة بالعادات والتقاليد... انا تان في الاستماع ههههه
اما ناحية اللحم، ناكل المصران برك واللحم مشوية او مخلية يعني مقلية بلغتكم
الباقي مناكل والو
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اهلا وسهلا
الله يسلمك ربي يجعل القبول ان شاء الله
راني غايا الحمد لله الصحة والستر هههه
معليش المهم المشاركة كولي وماتراطيش برك
كلش وبنة العيد قاع وحدها
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
اولا اشكر طاقم الإدارة على إعتماد الموضوع

نتمنى قاع ينوروني الأعضاء هنا ويعجبهم



الله يسلمك خويا العزيز
ههههه صحا خويا وبلا ماتوصي على الكبدة حنا ناكلوها مانربوهاش
ربي يحفظك
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,798
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
ارواحوا تعيدوا معايااا ارواحووو
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ويلا نسيت كاش واحد عيطوله معاكم
 
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