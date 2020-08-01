عيدنا في اللمة ..

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 4,798
- النقاط
- 1,891
- محل الإقامة
- جزر القمر
صباح الخير عليكم لافامي
صحا عيدكم وكل عام وانتم بخير
هادي ضيافتي ليكم
يادرا كاش لحم كاش شحم كاش كبدة كاش ملفوف اممم
ياو متكتروش بزاااف لا يدوكم لسبيطار ويحطوكم معا الكورونا
جيت اليوم بش نحكو شوي نبدلو روتين اللمة والحكايات على المرض لي مرضنا وركبلنا القنطة
بغيت نعرف اليوم يا اهل اللمة شا ديرو في كل عيد كيما تعرفوا كل منطقة وعاداتها وتقاليدها
ليلة العيد وصباح وعشية العيد واسكو مزالها عاداتكم تاع بكري ... الحنة للكبش وللدراري
العصبان والطعام صبحة العيد اليوم الثاني واللباس التقليدي والحلويات وووو
اليكم الخـط انا في الإستماع
صحا عيدكم وكل عام وانتم بخير
هادي ضيافتي ليكم
يادرا كاش لحم كاش شحم كاش كبدة كاش ملفوف اممم
ياو متكتروش بزاااف لا يدوكم لسبيطار ويحطوكم معا الكورونا
جيت اليوم بش نحكو شوي نبدلو روتين اللمة والحكايات على المرض لي مرضنا وركبلنا القنطة
بغيت نعرف اليوم يا اهل اللمة شا ديرو في كل عيد كيما تعرفوا كل منطقة وعاداتها وتقاليدها
ليلة العيد وصباح وعشية العيد واسكو مزالها عاداتكم تاع بكري ... الحنة للكبش وللدراري
العصبان والطعام صبحة العيد اليوم الثاني واللباس التقليدي والحلويات وووو
اليكم الخـط انا في الإستماع