صور بآلة تصويري ....

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 4,794
- النقاط
- 1,891
- محل الإقامة
- جزر القمر
سلام طيب من الله عليكم
عزيزي اللماوي كما تعلم الحياة جميلة
وماعليك الا ان تختار الفرصة وتستمتع بجمالها
قم بالتقاط الصورة المناسبة في الوقت المناسب .
ضع صورتك هنا الآن واترك لنا أين التقطتها
المهم ان لاتترك اللقطة تمر مرور الكرام
خلونا نستمتع بإلتقاطات عدساتكم
نتمنى يعجبكم الموضوع
عزيزي اللماوي كما تعلم الحياة جميلة
وماعليك الا ان تختار الفرصة وتستمتع بجمالها
قم بالتقاط الصورة المناسبة في الوقت المناسب .
ضع صورتك هنا الآن واترك لنا أين التقطتها
المهم ان لاتترك اللقطة تمر مرور الكرام
خلونا نستمتع بإلتقاطات عدساتكم
نتمنى يعجبكم الموضوع