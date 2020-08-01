صور بآلة تصويري ....

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,794
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
سلام طيب من الله عليكم
عزيزي اللماوي كما تعلم الحياة جميلة
وماعليك الا ان تختار الفرصة وتستمتع بجمالها
قم بالتقاط الصورة المناسبة في الوقت المناسب .
ضع صورتك هنا الآن واترك لنا أين التقطتها
المهم ان لاتترك اللقطة تمر مرور الكرام
خلونا نستمتع بإلتقاطات عدساتكم

نتمنى يعجبكم الموضوع 📸
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,796
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع في القمة سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز
لي عودة إن شاء الله الموضوع ربي يوفقك ان شاء الله بن اخي جليلوس
 
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