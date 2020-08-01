صور بآلة تصويري ....

سلام طيب من الله عليكم

عزيزي اللماوي كما تعلم الحياة جميلة

وماعليك الا ان تختار الفرصة وتستمتع بجمالها

قم بالتقاط الصورة المناسبة في الوقت المناسب .

ضع صورتك هنا الآن واترك لنا أين التقطتها

المهم ان لاتترك اللقطة تمر مرور الكرام