ثريات الاضواء السعيدة او الاضواء العاكسة للماء

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اليوم سنرى شكل ثريات فريدة من نوعها وتعكس اضاءة جميلة على الفضاءات المتواجدة فيها

تتقن هذه الأعمال مع الصفات العاكسة والمرنة للزجاج. يتكون هذا الخط من قطع ثقيلة ذات جدران سميكة ، يتم معالجتها يدويًا لإنشاء شكل مجعد وفريد لكل قطعة. إما أن تكون الأعمال في مهب من الكريستال الشفاف الصلب أو تستخدم التقنية الإيطالية "sommerso" أو اللون المغلف. تستفيد الأضواء السعيدة من سمك وتألق الكريستال الخاص بنا لخلق ضوء مع انكسارات لا تنتهي. وشكلت في الكريستال الخالي من الرصاص. لا يتم استخدام قوالب ، وكل شكل زجاجي فريد من نوعه.

- تصميم وتنفيذ شركة Siemon & Salazar في كاليفورنيا-