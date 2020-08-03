تخصص الرياضيات التطبيقية ,فضل من الله تعالى ,عسى الوالد يعجبه هذا المطلب العلمي

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ريضايات تطبيقية
-تفاضل و تكامل / اشتقاق / تكاملات
-فيزياء عامة / كهربا /مقذوفات / الثوابت -ستاتيكس / المنطلقات -دينامكيس
-جبر خطي / جبر مطلق / جبر منطقي
-تحليلات شتى في الحساب العام و الخاص و المنطقي

افاق عمل -كثيرة تعد من 1 الى 77 منطلق وظيفي

احاول اقنع والدي المحترم بان التخصص متوسط الصعوبة و جيد جداً ,لكنه يستمر في الإلحاح على الهندسة
#هندسة رياضيات تطبيقية
-العمل في التحليلي الهندسي
-العمل في الرسم الهندسي
-العمل في المنطق الهندسي
*-فيزيائي -مدني -معماري -تكنلوجي -كهربائي -ميكانيكي -برمجي -حاسوب -هندسة معادن !

الله أكبر يا الوالد المحترم ,هداه الله
لا حول ولا قوة الا بالله ...
-ارفقت موضوع مسبق عن تخصص المحاسبة ,لكني أجد الرياضات أسهل بالنسب لإمكانياتي الدراسية
 

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