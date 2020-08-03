تخصص الرياضيات التطبيقية ,فضل من الله تعالى ,عسى الوالد يعجبه هذا المطلب العلمي

Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- Palestina
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهريضايات تطبيقية
-تفاضل و تكامل / اشتقاق / تكاملات
-فيزياء عامة / كهربا /مقذوفات / الثوابت -ستاتيكس / المنطلقات -دينامكيس
-جبر خطي / جبر مطلق / جبر منطقي
-تحليلات شتى في الحساب العام و الخاص و المنطقي
افاق عمل -كثيرة تعد من 1 الى 77 منطلق وظيفي
احاول اقنع والدي المحترم بان التخصص متوسط الصعوبة و جيد جداً ,لكنه يستمر في الإلحاح على الهندسة
#هندسة رياضيات تطبيقية
-العمل في التحليلي الهندسي
-العمل في الرسم الهندسي
-العمل في المنطق الهندسي
*-فيزيائي -مدني -معماري -تكنلوجي -كهربائي -ميكانيكي -برمجي -حاسوب -هندسة معادن !
الله أكبر يا الوالد المحترم ,هداه الله
لا حول ولا قوة الا بالله ...
-ارفقت موضوع مسبق عن تخصص المحاسبة ,لكني أجد الرياضات أسهل بالنسب لإمكانياتي الدراسية
المرفقات
-
158.4 KB المشاهدات: 0
آخر تعديل: