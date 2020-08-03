كيف تتقن مهنتك بطريقة ممتازة او جيدة جداً

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
13
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته​

اتقان العمل و المهن من وصايا الرسول عليه الصلاة و السلام

من السنة اتباع و فهم القرآن الكريم

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فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ [سورة الحاقة:19-24].
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الله أعلم في حال الدنيا لك الحق بأن تستلم القرآن الكريم بيدك اليمنى ليبارك الله فيها او بها
 

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