كيف تتقن مهنتك بطريقة ممتازة او جيدة جداً

Yousef-Max-07
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اتقان العمل و المهن من وصايا الرسول عليه الصلاة و السلام
من السنة اتباع و فهم القرآن الكريم
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فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ [سورة الحاقة:19-24].
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الله أعلم في حال الدنيا لك الحق بأن تستلم القرآن الكريم بيدك اليمنى ليبارك الله فيها او بها
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