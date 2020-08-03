كيف تتقن مهنتك بطريقة ممتازة او جيدة جداً

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته​

اتقان العمل و المهن من وصايا الرسول عليه الصلاة و السلاممن السنة اتباع و فهم القرآن الكريم______فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ [سورة الحاقة:19-24].______الله أعلم في حال الدنيا لك الحق بأن تستلم القرآن الكريم بيدك اليمنى ليبارك الله فيها او بها