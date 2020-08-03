صور: حشرات مُلوّنة بأشكال مُختلفة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,577
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
🌺🌺السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته🌺🌺
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بعدسة ماكرو 100 مم وإضاءة أهداف من عدّة نقاط مختلفة ، واستخدام ورق شفّاف
للحصول على ضوء أكثر نعومة، جميع الصور النهائية هي لقطة واحدة ، وتُستخدم على تقنية تكديس
التركيز المستخدمة بشكل شائع في التصوير الفوتوغرافي الكلي.
والنتيجة من تسليط الضوء على لون وتفاصيل
المفصليات المذهلة.




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💠في أمان الله💠
 
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