صور: حشرات مُلوّنة بأشكال مُختلفة

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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بعدسة ماكرو 100 مم وإضاءة أهداف من عدّة نقاط مختلفة ، واستخدام ورق شفّاف
للحصول على ضوء أكثر نعومة، جميع الصور النهائية هي لقطة واحدة ، وتُستخدم على تقنية تكديس
التركيز المستخدمة بشكل شائع في التصوير الفوتوغرافي الكلي.
والنتيجة من تسليط الضوء على لون وتفاصيل
المفصليات المذهلة.
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في أمان الله
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******
بعدسة ماكرو 100 مم وإضاءة أهداف من عدّة نقاط مختلفة ، واستخدام ورق شفّاف
للحصول على ضوء أكثر نعومة، جميع الصور النهائية هي لقطة واحدة ، وتُستخدم على تقنية تكديس
التركيز المستخدمة بشكل شائع في التصوير الفوتوغرافي الكلي.
والنتيجة من تسليط الضوء على لون وتفاصيل
المفصليات المذهلة.
***************************
*******
في أمان الله