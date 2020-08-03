صور: حشرات مُلوّنة بأشكال مُختلفة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





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بعدسة ماكرو 100 مم وإضاءة أهداف من عدّة نقاط مختلفة ، واستخدام ورق شفّاف

للحصول على ضوء أكثر نعومة، جميع الصور النهائية هي لقطة واحدة ، وتُستخدم على تقنية تكديس

التركيز المستخدمة بشكل شائع في التصوير الفوتوغرافي الكلي.

والنتيجة من تسليط الضوء على لون وتفاصيل

المفصليات المذهلة.

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