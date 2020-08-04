ترقية كلب إلى رتبة مأمور

حصل كلب يعمل في مكافحة المخدرات في إيطاليا، على ترقية برتبة مأمور لدى جمعية الشرطة المحلية لإقليم ليجوريا شمالي البلاد.واجتاز لوبو وقائده، الوكيل، روموالدو كاسو ببراعة، منتصف يوليو الماضي، الامتحان النهائي للدورة التدريبية لمدربي الكلاب للبحث عن المواد المخدرة التي نظمتها الشرطة المحلية في مدينة تورينو، ليحصل بعدها على ترقية رتبة مفوض في الشرطة المحلية، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وأصبح لدى جمعية الشرطة المحلية "Riviera di Ponente" مفوض جديد هو الكلب لوبو، بعد حصوله على الترقية التي تمكنه من أن يصبح جزءا من مكتب الأمن الحضري الوحيد لرابطة الشرطة المحلية في ليجوريا التي تجمع بين قوات الشرطة المحلية في بلديتي لوانو وفينالي ليجورى ومدينة ألبينجا.وبعد أقل من أسبوع، وتحديدا في 26 يوليو/تموز، بدأ الكلب المأمور، الذي يبلغ من العمر 15 شهرا ومن سلالة الراعي الألماني، عمله الميداني في نزهة أولى في لوانو أعقبها العديد من النزهات العملية الشرطية، التي منح بفضلها من رتبة "مفوض".من جانبهما، قالت عمدة بلدية لورانو، لويجي بينيوكا، ومستشارة الشرطة المحلية، إنريكا روكا، لوبو: "المفوض لوبو ووحدة الكلاب كلها، يمثلون أهم مورد لسلامة جميع مواطنينا وضيوفنا، بفضل موهبتها، ستتاح لرابطة الشرطة المحلية الفرصة لتقديم مساهمة كبيرة للغاية في أنشطة الوقاية والتعامل مع المخدرات وتعاطيها التي تقوم بها بالفعل وكالات إنفاذ القانون الأخرى".