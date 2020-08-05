نزيف

زكريا باب الشيخ

زكريا باب الشيخ

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 أوت 2019
المشاركات
19
النقاط
3
العمر
27
محل الإقامة
معسكر
الجنس
ذكر
لم نعد نحرص على المحبّة بقدر حرصنا على عدم التّباغض، لم نعد نحبّ كما كان يحبّ أجدادنا، لقد جعلنا لكلّ فعل من أفعالنا مسوّغاته المختلقة و مبرّراته الكاذبة، و صارت محبّتنا لمن نزعم أنّهم أحبّتنا سلعة دون أن ندري أنّها إن تكن كذلك فهي كاسدة، و إن تكن بلا وفاء فهي فاسدة، لقد تسلّل الشّح إلى مشاعرنا، و صرنا نمسكها، و لا نجود بها خوف أن نذلّ بها، و الله ما نزفت الإنسانيّة كلّها على مرّ عمرها جرحا أثخن من جرحنا، و لا عرفت قرحا أقسى من قرحنا، فإلى متى و نحن في غيّنا نتبادل الحذر بدل الحبّ و الحنين؟ و نبذل الطّيب عن شكّ لا يقين؟ ألهذا الحدّ رثت ثياب المسلمين؟ إنّي لأعجب لعوراتهم كيف لا تستر! و لروعاتهم كيف لا تأمن! و عندهم كتاب ربّ العالمين و سنّة خير المرسلين - صلّى الله عليه و آله و سلّم -.

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