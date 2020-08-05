ناصر dz
:: عضو بارز ::
آخر جندي في دولة الخلافة العثمانية ، بقي يحرس المسجد الأقصى حتى عام 1982م الى أن توفي بعمر 93 سنة..
رفض تنفيذ الأوامر بالانسحاب من القدس والعودة إلى دياره (تركيا)"لأن القدس فوق الأوامر" وعندما سألوه بعد عقود وهو مازال كالطود شامخا لم يغادر مكان حراسته، لماذا لم تعد؟ أخبرهم " بأنه خشي أن يحزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على تركه حراسة أولى القبلتين".
حسن الإغدرلي (93 عما) آخر جندي عثماني غادر المسجد الأقصى في عام 1982م، ليس الى بلاده وإنما الى القبر.
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
رفض تنفيذ الأوامر بالانسحاب من القدس والعودة إلى دياره (تركيا)"لأن القدس فوق الأوامر" وعندما سألوه بعد عقود وهو مازال كالطود شامخا لم يغادر مكان حراسته، لماذا لم تعد؟ أخبرهم " بأنه خشي أن يحزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على تركه حراسة أولى القبلتين".
حسن الإغدرلي (93 عما) آخر جندي عثماني غادر المسجد الأقصى في عام 1982م، ليس الى بلاده وإنما الى القبر.
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه