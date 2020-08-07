حقيبة سفر ⁦❤️⁩ كم نملك و كم نعيش👌👌

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,028
النقاط
991
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
العاصمة. الحميز .2019

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تلك الشقة الصغيرة في العاصمة، و ذلك الحمام الضيق ، و تلكم الغرفة الوحيدة التي كنا ننام بها جميعا، النوم على الأرضية دون سرير، و عن ذلك ذلك الهدوء و السلام أحدثكم، تلك الشقة علمتني أنه لا يهم كم نكسب بل كيف نحن نعيش، فما فائدة بيوت من عدة طوابق و القلوب تضيق، و ما فائدة رقي اللباس و قلب صاحبه ضيق كأنما يصعد في السماء.....
أخبرني عن المحبة ببيتك.....
عن السلام هنالك......
عن الحب و الرحمة......
الماديون سيرون كلامي نوعا من أنواع الشبعة و الذين هم مثلي نفوسهم تواقة للحب و السلام سيرونه عين الصواب.....
عش بما لديك، فلعل الكثير الذي تطمع فيه ستضيع معه نفسك 👌👌👌👌
Sanaya
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,204
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
المال لايشتري كل شيء
وقد يصنع السعادة الجزئية
قد يفتقر صاحبه للراحة والأمان ..الحب الصادق
راضون بنعمك ياالله فأنت تعلم. ونحن لانعلم
حمدا لله على الصحة والعافية
مشكورة اختي الرائعة
 
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