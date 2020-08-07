حقيبة سفر ⁦❤️⁩ كم نملك و كم نعيش👌👌

sanaya
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- أنثى
العاصمة. الحميز .2019
تلك الشقة الصغيرة في العاصمة، و ذلك الحمام الضيق ، و تلكم الغرفة الوحيدة التي كنا ننام بها جميعا، النوم على الأرضية دون سرير، و عن ذلك ذلك الهدوء و السلام أحدثكم، تلك الشقة علمتني أنه لا يهم كم نكسب بل كيف نحن نعيش، فما فائدة بيوت من عدة طوابق و القلوب تضيق، و ما فائدة رقي اللباس و قلب صاحبه ضيق كأنما يصعد في السماء.....
أخبرني عن المحبة ببيتك.....
عن السلام هنالك......
عن الحب و الرحمة......
الماديون سيرون كلامي نوعا من أنواع الشبعة و الذين هم مثلي نفوسهم تواقة للحب و السلام سيرونه عين الصواب.....
عش بما لديك، فلعل الكثير الذي تطمع فيه ستضيع معه نفسك
Sanaya
تلك الشقة الصغيرة في العاصمة، و ذلك الحمام الضيق ، و تلكم الغرفة الوحيدة التي كنا ننام بها جميعا، النوم على الأرضية دون سرير، و عن ذلك ذلك الهدوء و السلام أحدثكم، تلك الشقة علمتني أنه لا يهم كم نكسب بل كيف نحن نعيش، فما فائدة بيوت من عدة طوابق و القلوب تضيق، و ما فائدة رقي اللباس و قلب صاحبه ضيق كأنما يصعد في السماء.....
أخبرني عن المحبة ببيتك.....
عن السلام هنالك......
عن الحب و الرحمة......
الماديون سيرون كلامي نوعا من أنواع الشبعة و الذين هم مثلي نفوسهم تواقة للحب و السلام سيرونه عين الصواب.....
عش بما لديك، فلعل الكثير الذي تطمع فيه ستضيع معه نفسك
Sanaya
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