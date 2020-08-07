حب الوطن، كلمات و نبضات

براهيمي ياسين
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- سيدي عيسى المسيلة
- الجنس
- ذكر
يجب على كلِّ إنسان أن يكون صادقًا في حبه وانتماءه #للوطن، جاهزًا لفدائه بكلِ ما يملك، #فالوطن فكرة تنبت في بال الإنسان والأفكار مضادة للرصاص لا تموت أبدًا، فمن حمل وطنه فكرة حملَهُ واقعًا، ومن حمَلَهُ واقعًا أعلاه ورفعه ما استطاع.
ذكرتُ بلادي فاسْتَهَلَّتْ مدامي بشوقي إِلى عهدِ الصِّبا المتقادمِ
حننتُ إِلى أرضٍ بها اخضرَّ شاربي وقطِّع عني قبل عقدِ التمائمِ
ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ* وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا
عهدتُ به شرخَ الشبابِ ونعمةً *كنعمةِ قومٍ أصبحُوا في ظلالِكا
وحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إِليهمُ "مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا
إِذا ذَكَروا أوطانهم ذكرَّتهمُ *عهودَ الصِّبا فيها فَحنُّوا لذاكا
فقد ألفتهٌ النفسُ حتى كأنه* لها جسدٌ إِن بان غودرَ هالكا
موطنُ الإِنسانِ أمٌ فإِذا*عقَّهُ الإِنسانُ يوماً عقَّ أمَّه
بلادي هواها في لساني وفي دمي * يمجدُها قلبي ويدعو لها فمي
ولا خيرَ فيمن لا يحبُّ بلادَهُ *ولا في حليفِ الحب إن لم يتيم
ومن تؤوِهِ دارٌ فيجحدُ فضلها* يكن حيوانًا فوقه كل أعجمِ
ألم ترَ أنَّ الطيرَ إن جاءَ عشهُ *فآواهُ في أكنافِهِ يترنم
وليسَ من الأوطانِ من لم يكن لها *فداء وإن أمسى إليهنَّ ينتمي
ذكرتُ بلادي فاسْتَهَلَّتْ مدامي بشوقي إِلى عهدِ الصِّبا المتقادمِ
حننتُ إِلى أرضٍ بها اخضرَّ شاربي وقطِّع عني قبل عقدِ التمائمِ
ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ* وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا
عهدتُ به شرخَ الشبابِ ونعمةً *كنعمةِ قومٍ أصبحُوا في ظلالِكا
وحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إِليهمُ "مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا
إِذا ذَكَروا أوطانهم ذكرَّتهمُ *عهودَ الصِّبا فيها فَحنُّوا لذاكا
فقد ألفتهٌ النفسُ حتى كأنه* لها جسدٌ إِن بان غودرَ هالكا
موطنُ الإِنسانِ أمٌ فإِذا*عقَّهُ الإِنسانُ يوماً عقَّ أمَّه
بلادي هواها في لساني وفي دمي * يمجدُها قلبي ويدعو لها فمي
ولا خيرَ فيمن لا يحبُّ بلادَهُ *ولا في حليفِ الحب إن لم يتيم
ومن تؤوِهِ دارٌ فيجحدُ فضلها* يكن حيوانًا فوقه كل أعجمِ
ألم ترَ أنَّ الطيرَ إن جاءَ عشهُ *فآواهُ في أكنافِهِ يترنم
وليسَ من الأوطانِ من لم يكن لها *فداء وإن أمسى إليهنَّ ينتمي