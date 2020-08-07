حب الوطن، كلمات و نبضات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل مشكور على الموضوع القيم

قال الغزالي رحمه الله: والبشر يألَفُون أرضَهم على ما بها، ولو كانت قفرًا مستوحَشًا، وحبُّ الوطن غريزةٌ متأصِّلة في النفوس، تجعل الإنسانَ يستريح إلى البقاء فيه، ويحنُّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هُوجِم، ويَغضب له إذا انتقص.

أحب وطني كثيرًا، أحبه كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فقال عليه الصلاة والسلام كلامًا تقشعر له الأبدان حين أخرجته قريش منها، قال: ما أطيبَك من بلدٍ! وما أحبَّك إليَّ! ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنتُ غيرَك؛ رواه الترمذي.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مكة ويكره الخروج منها، رغم ما فعله به أهلها، كان يأمل أن يجد منهم لينًا واستجابة لدعوته وأن يكونوا حملتها، إلا أن حكمة الله أبت إلا أن يخرج منها نحو المدينة، ثم عاد إليها يوم الفتح، وكان أبر بأهلها من أنفسهم حين قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكان بره بهم كرامة لوطنه

اللهم احفظ الله وطننا من كل شر

ولا ترينا فيه ما يحزننا يارب​