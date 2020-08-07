حب الوطن، كلمات و نبضات

براهيمي ياسين

براهيمي ياسين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
37
محل الإقامة
سيدي عيسى المسيلة
الجنس
ذكر
🖋🇩🇿 يجب على كلِّ إنسان أن يكون صادقًا في حبه وانتماءه ‎#للوطن، جاهزًا لفدائه بكلِ ما يملك، ‎#فالوطن فكرة تنبت في بال الإنسان والأفكار مضادة للرصاص لا تموت أبدًا، فمن حمل وطنه فكرة حملَهُ واقعًا، ومن حمَلَهُ واقعًا أعلاه ورفعه ما استطاع.

‎‏🖋🇩🇿ذكرتُ بلادي فاسْتَهَلَّتْ مدامي بشوقي إِلى عهدِ الصِّبا المتقادمِ
حننتُ إِلى أرضٍ بها اخضرَّ شاربي وقطِّع عني قبل عقدِ التمائمِ

🖋🇩🇿‏ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ* وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا
عهدتُ به شرخَ الشبابِ ونعمةً *كنعمةِ قومٍ أصبحُوا في ظلالِكا
وحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إِليهمُ "مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا
‎‏إِذا ذَكَروا أوطانهم ذكرَّتهمُ *عهودَ الصِّبا فيها فَحنُّوا لذاكا
فقد ألفتهٌ النفسُ حتى كأنه* لها جسدٌ إِن بان غودرَ هالكا

موطنُ🖋🇩🇿 الإِنسانِ أمٌ فإِذا*عقَّهُ الإِنسانُ يوماً عقَّ أمَّه

🖋🇩🇿‏بلادي هواها في لساني وفي دمي * يمجدُها قلبي ويدعو لها فمي
ولا خيرَ فيمن لا يحبُّ بلادَهُ *ولا في حليفِ الحب إن لم يتيم
ومن تؤوِهِ دارٌ فيجحدُ فضلها* يكن حيوانًا فوقه كل أعجمِ
‎‏ألم ترَ أنَّ الطيرَ إن جاءَ عشهُ *فآواهُ في أكنافِهِ يترنم
وليسَ من الأوطانِ من لم يكن لها *فداء وإن أمسى إليهنَّ ينتمي
 
soso ana

soso ana

:: نجمة اللمة ::
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
383
النقاط
141
محل الإقامة
هنا
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل مشكور على الموضوع القيم
قال الغزالي رحمه الله: والبشر يألَفُون أرضَهم على ما بها، ولو كانت قفرًا مستوحَشًا، وحبُّ الوطن غريزةٌ متأصِّلة في النفوس، تجعل الإنسانَ يستريح إلى البقاء فيه، ويحنُّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هُوجِم، ويَغضب له إذا انتقص.
أحب وطني كثيرًا، أحبه كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فقال عليه الصلاة والسلام كلامًا تقشعر له الأبدان حين أخرجته قريش منها، قال: ما أطيبَك من بلدٍ! وما أحبَّك إليَّ! ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنتُ غيرَك؛ رواه الترمذي.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مكة ويكره الخروج منها، رغم ما فعله به أهلها، كان يأمل أن يجد منهم لينًا واستجابة لدعوته وأن يكونوا حملتها، إلا أن حكمة الله أبت إلا أن يخرج منها نحو المدينة، ثم عاد إليها يوم الفتح، وكان أبر بأهلها من أنفسهم حين قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكان بره بهم كرامة لوطنه
اللهم احفظ الله وطننا من كل شر
ولا ترينا فيه ما يحزننا يارب
 
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