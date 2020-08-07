كبيرهم ومنه يتعلمون



عن فضيل بن عياض، قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال: «ما ارحمني بعياله» فقيل له: يا أبا يحيى يسيء هذا صلاته وترحم عياله قال: «إنه كبيرهم ومنه يتعلمون» حلية الأولياء لأبي نعيم (2/383).



سبحان الله ما أعظم جناية الوالد على ولده عندما يكون قدوة لهم في ترك الفرائض أو فعل المحرمات، إذ الأبناء في الغالب ينشأون متأثرين بسلوكيات والدهم فهو كبيرهم ومنه يتعلمون.



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله