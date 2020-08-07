الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,447
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم اهلا بكم في اللمة المباركة
احبتنا و اخواننا
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر
جويلية
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
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الافضل في اللمة خلال شهر جويلية 2020
أفضل الأعضاء
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@Soumia hadj mohammed
@اميرة المدائن
ليتحصلوا على الوسام التالي
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أفضل مشرف
الاخ و الاستاذ
@البشير البشير
و يتحصل على الوسام التالي
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أفضل مراقب
@Ma$Ter
@Yasmina zahra
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افضل المواضيع
ليتحصل اصحابها على الوسام التالي
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ادارة اللمة تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
السلام عليكم اهلا بكم في اللمة المباركة
احبتنا و اخواننا
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر
جويلية
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الافضل في اللمة خلال شهر جويلية 2020
أفضل الأعضاء
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@Soumia hadj mohammed
@اميرة المدائن
ليتحصلوا على الوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل مشرف
الاخ و الاستاذ
@البشير البشير
و يتحصل على الوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل مراقب
@Ma$Ter
@Yasmina zahra
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل المواضيع
لطافة ام سراب .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير مقصود ليرتح ضمير القارئ فنحن اجرء من ان نختبي خلف حروف عرجاء. في النت تتشكل الاخوة او الصداقة فأهلا اخي واهلا اخيتي واهلا غاليتي هل هذه الكلمات حسن جواب او هي صادقة لوهلة وبعدها تنطفئ بغياب الداعي ؟ كيف ننمي تلك الاخوة ونجعلها صادقة وليست مرهونة بالغياب...
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انا مصاب بكورونا و الحمد لله
بسم الله انا لله و انا اليه راجعون قضاء الله و قدره ان يختار من عباده رجالا و نساء ليبتليهم و ما نحن الا عباده يفعل الله معنا ما يريد و يشاء فلا نجرع و لا نصرخ و لا راد لقضائه الحمد لله اختارني ربي أن اصاب بالفيروس الخطير كورونا حسب كل الاعراض و بمساعدة جهاز الراديو ظهر عندي الفيروس في...
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كيكة لذيذة بكريمة الزبدة السويسرية
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي رزقنا من فضله اللهم بارك لنا فيما اطعمتنا واطعمنا خيرا...
www.4algeria.com
عندما كنت انسانة صالحة😍😍
06:22😓😓😓😓 صعيبة تنوضي الصباح تصلي و متقدريش تولي ترقدي كي يفطن هذاك السلطان الصغير 👶👶👶، المهم قلت اليوم نكتب ليكم و الله ليكم وحشة كبيرة فالقلب ، 😍😍😍كنت مريحة مع روحي نتوانسوا و نڨصروا حتى فكرتني في حاجة قلت نكتبها و ننشر شويا: ايجابية و تفاؤل راني شايفتكم متشاءمين كاااامل ، بانتلي من آثار...
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ثريات الاضواء السعيدة او الاضواء العاكسة للماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بالاعضاء الكرام وبزوار المنتدى اليوم سنرى شكل ثريات فريدة من نوعها وتعكس اضاءة جميلة على الفضاءات المتواجدة فيها تتقن هذه الأعمال مع الصفات العاكسة والمرنة للزجاج. يتكون هذا الخط من قطع ثقيلة ذات جدران سميكة ، يتم معالجتها يدويًا لإنشاء شكل مجعد وفريد...
www.4algeria.com
ليتحصل اصحابها على الوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادارة اللمة تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد