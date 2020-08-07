الافضل في اللمة خلال شهر جويلية 2020

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,447
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم اهلا بكم في اللمة المباركة

احبتنا و اخواننا

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر
جويلية

الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الافضل في اللمة خلال شهر جويلية 2020

أفضل الأعضاء
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@Soumia hadj mohammed
@اميرة المدائن

ليتحصلوا على الوسام التالي
افضل عضو1.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل مشرف
الاخ و الاستاذ
@البشير البشير
و يتحصل على الوسام التالي

افضل مشرف 2.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفضل مراقب
@Ma$Ter
@Yasmina zahra

افضل مراقب3.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل المواضيع
www.4algeria.com

لطافة ام سراب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير مقصود ليرتح ضمير القارئ فنحن اجرء من ان نختبي خلف حروف عرجاء. في النت تتشكل الاخوة او الصداقة فأهلا اخي واهلا اخيتي واهلا غاليتي هل هذه الكلمات حسن جواب او هي صادقة لوهلة وبعدها تنطفئ بغياب الداعي ؟ كيف ننمي تلك الاخوة ونجعلها صادقة وليست مرهونة بالغياب...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

انا مصاب بكورونا و الحمد لله

بسم الله انا لله و انا اليه راجعون قضاء الله و قدره ان يختار من عباده رجالا و نساء ليبتليهم و ما نحن الا عباده يفعل الله معنا ما يريد و يشاء فلا نجرع و لا نصرخ و لا راد لقضائه الحمد لله اختارني ربي أن اصاب بالفيروس الخطير كورونا حسب كل الاعراض و بمساعدة جهاز الراديو ظهر عندي الفيروس في...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

كيكة لذيذة بكريمة الزبدة السويسرية

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي رزقنا من فضله اللهم بارك لنا فيما اطعمتنا واطعمنا خيرا...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

عندما كنت انسانة صالحة😍😍

06:22😓😓😓😓 صعيبة تنوضي الصباح تصلي و متقدريش تولي ترقدي كي يفطن هذاك السلطان الصغير 👶👶👶، المهم قلت اليوم نكتب ليكم و الله ليكم وحشة كبيرة فالقلب ، 😍😍😍كنت مريحة مع روحي نتوانسوا و نڨصروا حتى فكرتني في حاجة قلت نكتبها و ننشر شويا: ايجابية و تفاؤل راني شايفتكم متشاءمين كاااامل ، بانتلي من آثار...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

ثريات الاضواء السعيدة او الاضواء العاكسة للماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بالاعضاء الكرام وبزوار المنتدى اليوم سنرى شكل ثريات فريدة من نوعها وتعكس اضاءة جميلة على الفضاءات المتواجدة فيها تتقن هذه الأعمال مع الصفات العاكسة والمرنة للزجاج. يتكون هذا الخط من قطع ثقيلة ذات جدران سميكة ، يتم معالجتها يدويًا لإنشاء شكل مجعد وفريد...
www.4algeria.com www.4algeria.com

ليتحصل اصحابها على الوسام التالي


افضل موضوع4.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادارة اللمة تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,447
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال عبدالرؤوف:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
.
كيف انت يا ايها الامين عساك بخير.
إضغط للتوسيع...
اهلا حبيبي عبدالرؤوف
ايام قليلة و أبشركم بالشفاء التام باذن الله تعالى
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top