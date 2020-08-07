الافضل في اللمة خلال شهر جويلية 2020

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:

(من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر

نقدم لكم الأفضل خلال شهر