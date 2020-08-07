Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
- المشاركات
- 24
- النقاط
- 3
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- Palestina / فلسطيني-انجليزي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يوسف محمد
أبو آدم
فلسطيني انجليزي خلقة من الله ,خلفة الله شريفة
مسلم سنة التزم باركان الاسلام و اؤمن باركان الايمان
و اسير في الدنيا على سنة الله و رسوله
فاعل خير صاحب كلمة حسنة او كلام حسن -جيد ,
احببت دول البلقان لما كان فيهم من شيم جميلة و حسنة ,ماذا أفعل !؟
من شيم السلاف سكانا لبلقان انهم يحترمون الصغير و الكبير
و يرعون ابنائهم باحسن انواع الادب و الحفاظ على الصحة و الوطن و الانتاج المحلي
___
انصرف يا اسرائيلي ...
____
يوسف محمد
أبو آدم
فلسطيني انجليزي خلقة من الله ,خلفة الله شريفة
مسلم سنة التزم باركان الاسلام و اؤمن باركان الايمان
و اسير في الدنيا على سنة الله و رسوله
فاعل خير صاحب كلمة حسنة او كلام حسن -جيد ,
احببت دول البلقان لما كان فيهم من شيم جميلة و حسنة ,ماذا أفعل !؟
من شيم السلاف سكانا لبلقان انهم يحترمون الصغير و الكبير
و يرعون ابنائهم باحسن انواع الادب و الحفاظ على الصحة و الوطن و الانتاج المحلي
___
Ey
Hey
Yea i love balkans but normal human to human love feeling good well and better and wishing the good and the best and being happy and wellness for your friend
"Not israeli lie love"
-------
Ey
Hallo
Ja, ich liebe Balkan, aber normale Mensch-zu-Mensch-Liebe, die sich gut und besser fühlt und das Gute und Beste wünscht und glücklich und gesund für Ihren Freund ist
"Nicht israelische Lügenliebe"
Hey
Yea i love balkans but normal human to human love feeling good well and better and wishing the good and the best and being happy and wellness for your friend
"Not israeli lie love"
-------
Ey
Hallo
Ja, ich liebe Balkan, aber normale Mensch-zu-Mensch-Liebe, die sich gut und besser fühlt und das Gute und Beste wünscht und glücklich und gesund für Ihren Freund ist
"Nicht israelische Lügenliebe"
انصرف يا اسرائيلي ...
____
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