عدو المسلم الرئيسي -الكذب- و صديقه المحترم "الصدق"

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ​

يا اخي المسلم ارحمني في هذه الدنيا عسى الله يرحمني و يرحمك و يرحم المسلمينادعو الله:اللهم لا كذب,اعوذ بالله من الكذب,جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا,اللهم أزهق ما كذب في الدنيابارك الله فيك و جزاك الله خيراًكلمة صدق: ,لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ,الرحمة و رضا الله في الحياة الذي يؤدي الى ما حسن من الدنيا و الآخرة ,احبك الله يا أخي و رحمك في الدنيا و الآخرةصورة رمزية في المرفقات هدية لك أخي المسلم ,كتابي المفضل ,الرياضيات او الحساب / معادلة رياضايات لساسل حوسبية من مفاعلات الاكس و الصاد