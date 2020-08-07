عدو المسلم الرئيسي -الكذب- و صديقه المحترم "الصدق"

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
27
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina / فلسطيني-انجليزي
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يا اخي المسلم ارحمني في هذه الدنيا عسى الله يرحمني و يرحمك و يرحم المسلمين
ادعو الله:
اللهم لا كذب
,اعوذ بالله من الكذب
,جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
,اللهم أزهق ما كذب في الدنيا

بارك الله فيك و جزاك الله خيراً

كلمة صدق: ,لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ,الرحمة و رضا الله في الحياة الذي يؤدي الى ما حسن من الدنيا و الآخرة ,احبك الله يا أخي و رحمك في الدنيا و الآخرة
صورة رمزية في المرفقات هدية لك أخي المسلم ,كتابي المفضل ,الرياضيات او الحساب / معادلة رياضايات لساسل حوسبية من مفاعلات الاكس و الصاد
 

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Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
27
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina / فلسطيني-انجليزي
الجنس
ذكر
ال الرسول صلى الله عليه وسلم: (عليكمْ بالصِّدقِ؛ فإنَّ الصِّدقَ يهدي إلى البِرِّ، وإن البِرَّ يهدي إلى الجنَّةِ، ولا يزالُ الرَّجلُ يصدُقُ ويتحرَّى الصِّدقَ حتَّى يكتَبَ عندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. وإِيَّاكم والكذِبَ، فإن الكذِبَ يهدي إلى الفُجورِ، وإن الفجورَ يهدي إلى النَّارِ، ولا يزالُ الرَّجلُ يكذِبُ ويتحرَّى الكذِبَ حتَّى يُكتبَ عندَ اللَّهِ كذَّابًا).[٩]

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