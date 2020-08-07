عدو المسلم الرئيسي -الكذب- و صديقه المحترم "الصدق"

Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
- المشاركات
- 27
- النقاط
- 3
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- Palestina / فلسطيني-انجليزي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يا اخي المسلم ارحمني في هذه الدنيا عسى الله يرحمني و يرحمك و يرحم المسلمين
ادعو الله:
اللهم لا كذب
,اعوذ بالله من الكذب
,جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
,اللهم أزهق ما كذب في الدنيا
بارك الله فيك و جزاك الله خيراً
كلمة صدق: ,لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ,الرحمة و رضا الله في الحياة الذي يؤدي الى ما حسن من الدنيا و الآخرة ,احبك الله يا أخي و رحمك في الدنيا و الآخرة
صورة رمزية في المرفقات هدية لك أخي المسلم ,كتابي المفضل ,الرياضيات او الحساب / معادلة رياضايات لساسل حوسبية من مفاعلات الاكس و الصاد
المرفقات
-
313.1 KB المشاهدات: 1