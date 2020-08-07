ضغط .عقلة ,رفع أثقال

Yousef-Max-07
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السلام عليكم و رحمة اله و بركاتهعند ممارسة احد تدريبات بناء العضلات فانه يحصل احد انواع هذه الامور في العضلات و الألياف العضلية من ناحية مبدأ العمل
ألياف عضلية
ألياف عضلية
-تليين و تدليك مع ضغط و انبساط للعضلات
-تليين و تدليك
-ضغط و انبساط
-ضغط حاد قوي ثم انبساط متتابع -متلاشي
-انبساط حدا -خطر جداً ,ثم انقباض متردد
-تمزقات حادة -جروح بدرجة 10^-6 الى 10^17 الى 10^-77 في الالياف ثم تقوم ببناء و الئام الجروح الداخلية و الخارجية للعضلة و شرايينها و محيط الشرايين و الاعصاب و الغضاريف التي قد تتآكل ثم تبنى من جديد
رياضة خطرة جداً
لا أنصحك بالمجزافة
النوع الاول تليين مع تدليك مع انقباض و انبساط العضلات ,لا يحتاج لقوة تركيز هائلة مثل الانواع الحادة او الخطرة
احذر لو سمحت
من فضلك احذر
رجاءاً احذر
لا تنسى الحذر
الحذر واجب
الحرص على السلامة واجب
السلامة أولاً
شكراً على القراءة ...
-لا تنسى الحرص على صحتك و سلامتك رجاءاً ...
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