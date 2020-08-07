ضغط .عقلة ,رفع أثقال

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ألياف عضلية



​ ألياف عضلية

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عند ممارسة احد تدريبات بناء العضلات فانه يحصل احد انواع هذه الامور في العضلات و الألياف العضلية من ناحية مبدأ العمل-تليين و تدليك مع ضغط و انبساط للعضلات-تليين و تدليك-ضغط و انبساط-ضغط حاد قوي ثم انبساط متتابع -متلاشي-انبساط حدا -خطر جداً ,ثم انقباض متردد-تمزقات حادة -جروح بدرجة 10^-6 الى 10^17 الى 10^-77 في الالياف ثم تقوم ببناء و الئام الجروح الداخلية و الخارجية للعضلة و شرايينها و محيط الشرايين و الاعصاب و الغضاريف التي قد تتآكل ثم تبنى من جديدرياضة خطرة جداًلا أنصحك بالمجزافةالنوع الاول تليين مع تدليك مع انقباض و انبساط العضلات ,لا يحتاج لقوة تركيز هائلة مثل الانواع الحادة او الخطرةاحذر لو سمحتمن فضلك احذررجاءاً احذرلا تنسى الحذرالحذر واجبالحرص على السلامة واجبالسلامة أولاًشكراً على القراءة ...-لا تنسى الحرص على صحتك و سلامتك رجاءاً ...