زلزال ميلة و ما بعده

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم
قبل ايام ضرب ولاية ميلة زلزال
قوي وصل حدود 5 درجات على سلم ريشتر
الزلزال تسبب في تدمير كلي لبعض البنايات
و تدمير جزئي في عدد اكبر من البيوت و المزارع
الحمد لا توجد اصابات بين المواطنين
الزلزال احدث هلعا كبيرا بين المواطنة
ليقضوا باقي الليالي في العراء
في الخيام
الحكومة بشكل استعجالي شكلت لجنة وزارية
لتقديم و تنظيم المساعدات و الحلول العاجلة
و حتى المواطمون و المجتمع المدني قدموا مساعدات عينية مستعجلة
اليوم ايضا كانت هناك هزة ارتدادية بلغت شدتها 3 درجات
ليظهر بعدها غيمة من الدخان تخرج من باطن الارض في احدى المناطق
سد بني هاون و باقي السدود لم تتأثر و الحمد لله
دعواتنا لكل اخواننا و احبتنا في ميلة
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كاين منتسب للمة من منطقة ميلة فيا ليته يحطنا في الصورة
بارك الله فيكم