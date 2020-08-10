زلزال ميلة و ما بعده

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,469
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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السلام عليكم
قبل ايام ضرب ولاية ميلة زلزال
قوي وصل حدود 5 درجات على سلم ريشتر
الزلزال تسبب في تدمير كلي لبعض البنايات
و تدمير جزئي في عدد اكبر من البيوت و المزارع
الحمد لا توجد اصابات بين المواطنين

الزلزال احدث هلعا كبيرا بين المواطنة

ليقضوا باقي الليالي في العراء
في الخيام
الحكومة بشكل استعجالي شكلت لجنة وزارية
لتقديم و تنظيم المساعدات و الحلول العاجلة

و حتى المواطمون و المجتمع المدني قدموا مساعدات عينية مستعجلة

اليوم ايضا كانت هناك هزة ارتدادية بلغت شدتها 3 درجات

ليظهر بعدها غيمة من الدخان تخرج من باطن الارض في احدى المناطق

سد بني هاون و باقي السدود لم تتأثر و الحمد لله

دعواتنا لكل اخواننا و احبتنا في ميلة
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كاين منتسب للمة من منطقة ميلة فيا ليته يحطنا في الصورة
بارك الله فيكم
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,485
النقاط
191
العمر
35
الحمدالله على سلامة اخواننا في ميلة
نسأل الله أن يؤمن روعاتهم وأن يحفظهم من كل مكروه
ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وأ ن يبارك الله في مجهودات ولاة أمورنا
 
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