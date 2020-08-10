زلزال ميلة و ما بعده

السلام عليكم

قبل ايام ضرب ولاية ميلة زلزال

قوي وصل حدود 5 درجات على سلم ريشتر

الزلزال تسبب في تدمير كلي لبعض البنايات

و تدمير جزئي في عدد اكبر من البيوت و المزارع

الحمد لا توجد اصابات بين المواطنين



الزلزال احدث هلعا كبيرا بين المواطنة



ليقضوا باقي الليالي في العراء

في الخيام

الحكومة بشكل استعجالي شكلت لجنة وزارية

لتقديم و تنظيم المساعدات و الحلول العاجلة



و حتى المواطمون و المجتمع المدني قدموا مساعدات عينية مستعجلة



اليوم ايضا كانت هناك هزة ارتدادية بلغت شدتها 3 درجات



ليظهر بعدها غيمة من الدخان تخرج من باطن الارض في احدى المناطق



سد بني هاون و باقي السدود لم تتأثر و الحمد لله



دعواتنا لكل اخواننا و احبتنا في ميلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاين منتسب للمة من منطقة ميلة فيا ليته يحطنا في الصورة

بارك الله فيكم