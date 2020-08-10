خمس مثبتات في زمن الفتن ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
خمس مثبتات في زمن الفتن
القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا
"كذلك لنثبت به فؤادك"
قراءة السيرة وقصص الأنبياء
"كذلك نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك"
العمل بالعمل
"ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا"
الدعاء
"اهدنا الصراط المستقيم"
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من "يامقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك"
الرفقة الصالحة
قوله تعالى:"واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"
مادمت حيا فلا تأمن على نفسك الفتنة، ولاتعيب أحدا بمعصية ،ولاتتعجب من ذنب فعله غيرك، ولا تستكثر طاعتك فما تدري بماذا يختم لك
نسأل الله تعالى الثبات
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,942
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر و بطن
 
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