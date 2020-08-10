بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

خمس مثبتات في زمن الفتن

القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا

"كذلك لنثبت به فؤادك"

قراءة السيرة وقصص الأنبياء

"كذلك نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك"

العمل بالعمل

"ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا"

الدعاء

"اهدنا الصراط المستقيم"

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من "يامقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك"

الرفقة الصالحة

قوله تعالى:"واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"

مادمت حيا فلا تأمن على نفسك الفتنة، ولاتعيب أحدا بمعصية ،ولاتتعجب من ذنب فعله غيرك، ولا تستكثر طاعتك فما تدري بماذا يختم لك

نسأل الله تعالى الثبات