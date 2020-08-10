قصة الا عرابى يشكى العوذ والفقر الى الحسن بن على

ناصر dz
:: عضو بارز ::
اليكم هذه القصه..الجميله.. يروى أنّ أعرابياً كان يسكن بجوار الامام الحسن بن علي رضي الله عنهما ..
وقد أصابه الفقر والعوز الشديد ..
فقالت له زوجته :-
اذهب إلى الامام الحسنِ فهو كريم آل البيت ولا يردُ سائلاً ..فقال لها :-
أخجل من ذلك، فقالت إن لم تذهب أنت ذهبت أنا ..
فأجابها بأنه سيكتب إليه ، وكانٓ شاعراً ، فكتب للأمام الحسن بيتين من الشعرِ قال فيهما :-
لم يبقَ عندي ما يباع ويُشترى
يكفيكَ رؤية مظهري عن مخبري .
إلا بقية ماء وجه صنته ُ
عن أن يباع وقد وجدتكَ مُشتري .
وأرسلها إلى الامام الحسن بن علي عليهما السلام ، فقرأها الاامام الحسن وبكى ، وجمع ما عنده من مال وأرسله إليه ..
وكتب له :-
عاجلتنا فأتاكَ عاجل برنا
طلاً ولو أمهلتنا لم نقصرِ .
فخذ القليل وكنْ كأنكَ لم تبع
ما صنتهُ و كأننا لم نشترِ .
وقد أصابه الفقر والعوز الشديد ..
فقالت له زوجته :-
اذهب إلى الامام الحسنِ فهو كريم آل البيت ولا يردُ سائلاً ..فقال لها :-
أخجل من ذلك، فقالت إن لم تذهب أنت ذهبت أنا ..
فأجابها بأنه سيكتب إليه ، وكانٓ شاعراً ، فكتب للأمام الحسن بيتين من الشعرِ قال فيهما :-
لم يبقَ عندي ما يباع ويُشترى
يكفيكَ رؤية مظهري عن مخبري .
إلا بقية ماء وجه صنته ُ
عن أن يباع وقد وجدتكَ مُشتري .
وأرسلها إلى الامام الحسن بن علي عليهما السلام ، فقرأها الاامام الحسن وبكى ، وجمع ما عنده من مال وأرسله إليه ..
وكتب له :-
عاجلتنا فأتاكَ عاجل برنا
طلاً ولو أمهلتنا لم نقصرِ .
فخذ القليل وكنْ كأنكَ لم تبع
ما صنتهُ و كأننا لم نشترِ .