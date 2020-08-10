قصة الا عرابى يشكى العوذ والفقر الى الحسن بن على

اليكم هذه القصه..الجميله.. يروى أنّ أعرابياً كان يسكن بجوار الامام الحسن بن علي رضي الله عنهما ..

وقد أصابه الفقر والعوز الشديد ..

فقالت له زوجته :-

اذهب إلى الامام الحسنِ فهو كريم آل البيت ولا يردُ سائلاً ..فقال لها :-

أخجل من ذلك، فقالت إن لم تذهب أنت ذهبت أنا ..

فأجابها بأنه سيكتب إليه ، وكانٓ شاعراً ، فكتب للأمام الحسن بيتين من الشعرِ قال فيهما :-

لم يبقَ عندي ما يباع ويُشترى

يكفيكَ رؤية مظهري عن مخبري .

إلا بقية ماء وجه صنته ُ

عن أن يباع وقد وجدتكَ مُشتري .

وأرسلها إلى الامام الحسن بن علي عليهما السلام ، فقرأها الاامام الحسن وبكى ، وجمع ما عنده من مال وأرسله إليه ..

وكتب له :-

عاجلتنا فأتاكَ عاجل برنا

طلاً ولو أمهلتنا لم نقصرِ .

فخذ القليل وكنْ كأنكَ لم تبع

ما صنتهُ و كأننا لم نشترِ .