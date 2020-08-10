سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 479
- النقاط
- 21
- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
الصيف01:
كثير ة هي العائلات التي تحمل معها في رحلة الاصطياف، نفس الانماط السلوكية، ونفس العادات ، ونفس العُقد، بل ونفس المشكلات.
فيجدون أنفسهم للاسف في ضيق وعدم راحة، وربما نكد وصراع. رغم وجود السيارة الفاخرة، والمناظر الساحرة، والاطعمة الشهية والفواكه المتنوعة.
مخ الهدرة: إذا كنتم اهل هَمٍ وغَمٍ، وليس بمقدوركم تعليق عقدكم، وتراهاتكم لفترة وجيزة تستمتعون فيها بالعطلة وبنعم الله الواسعة. فإن مصاريف العطلة وتعب التنقل ....خسارة في خسارة.
كثير ة هي العائلات التي تحمل معها في رحلة الاصطياف، نفس الانماط السلوكية، ونفس العادات ، ونفس العُقد، بل ونفس المشكلات.
فيجدون أنفسهم للاسف في ضيق وعدم راحة، وربما نكد وصراع. رغم وجود السيارة الفاخرة، والمناظر الساحرة، والاطعمة الشهية والفواكه المتنوعة.
مخ الهدرة: إذا كنتم اهل هَمٍ وغَمٍ، وليس بمقدوركم تعليق عقدكم، وتراهاتكم لفترة وجيزة تستمتعون فيها بالعطلة وبنعم الله الواسعة. فإن مصاريف العطلة وتعب التنقل ....خسارة في خسارة.