الصيف01 :

كثير ة هي العائلات التي تحمل معها في رحلة الاصطياف، نفس الانماط السلوكية، ونفس العادات ، ونفس العُقد، بل ونفس المشكلات.

فيجدون أنفسهم للاسف في ضيق وعدم راحة، وربما نكد وصراع. رغم وجود السيارة الفاخرة، والمناظر الساحرة، والاطعمة الشهية والفواكه المتنوعة.

مخ الهدرة: إذا كنتم اهل هَمٍ وغَمٍ، وليس بمقدوركم تعليق عقدكم، وتراهاتكم لفترة وجيزة تستمتعون فيها بالعطلة وبنعم الله الواسعة. فإن مصاريف العطلة وتعب التنقل ....خسارة في خسارة .