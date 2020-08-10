الصيف01

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
479
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
الصيف01:
كثير ة هي العائلات التي تحمل معها في رحلة الاصطياف، نفس الانماط السلوكية، ونفس العادات ، ونفس العُقد، بل ونفس المشكلات.
فيجدون أنفسهم للاسف في ضيق وعدم راحة، وربما نكد وصراع. رغم وجود السيارة الفاخرة، والمناظر الساحرة، والاطعمة الشهية والفواكه المتنوعة.
مخ الهدرة: إذا كنتم اهل هَمٍ وغَمٍ، وليس بمقدوركم تعليق عقدكم، وتراهاتكم لفترة وجيزة تستمتعون فيها بالعطلة وبنعم الله الواسعة. فإن مصاريف العطلة وتعب التنقل ....خسارة في خسارة.
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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النقاط
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العمر
36
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
موضوع قيم بارك الله فيك
للأسف هذي العقلية ماتغيرتش من الإستقلال حتى بعد 100سنة
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
479
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال حاتم07:
موضوع قيم بارك الله فيك
للأسف هذي العقلية ماتغيرتش من الإستقلال حتى بعد 100سنة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
شكرا لكم ولا حرمني الله من طلتكم
فبمروركم دخلت البهجة في نفسي
بارك الله فيكم
اما فيما يخص تغييير العقلية فما عليكالا ان تتحلى بالصبر وطيلة البال لعلى الله يحدث بعد ذلك شيء
 
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