الصيف02:

متعة الصيف نلتمسها في المرح والمزاح ومدابعة الاولاد في الشاطئ ، تارة نحملهم فوق الاكتاف، ونسابقهم، وتارة اخرى نبني معهم بالحب وبالرمل أحلامهم...وحين نتعب نعود إلى ظل الشمسية نستريح ، نراقب فلذات اكبادنا ونهمس في أذن الزوجة بكلمات الفرح، ونتلذذ بعضبها: بعد...راك مبلل.

متعة الصيف ان تقاسم الأولاد النكت والألغاز.

مخ الهدرة: ستجد متعة أكبر في رحلة المصيف، فقط حين تركز على متعة اهلك وأطفالك، لا ان تنشغل بالآخرين على الشاطئ، أو على الهاتف، او المارين في الطريق.