سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 21
- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
الصيف02:
متعة الصيف نلتمسها في المرح والمزاح ومدابعة الاولاد في الشاطئ ، تارة نحملهم فوق الاكتاف، ونسابقهم، وتارة اخرى نبني معهم بالحب وبالرمل أحلامهم...وحين نتعب نعود إلى ظل الشمسية نستريح ، نراقب فلذات اكبادنا ونهمس في أذن الزوجة بكلمات الفرح، ونتلذذ بعضبها: بعد...راك مبلل.
متعة الصيف ان تقاسم الأولاد النكت والألغاز.
مخ الهدرة: ستجد متعة أكبر في رحلة المصيف، فقط حين تركز على متعة اهلك وأطفالك، لا ان تنشغل بالآخرين على الشاطئ، أو على الهاتف، او المارين في الطريق.
متعة الصيف نلتمسها في المرح والمزاح ومدابعة الاولاد في الشاطئ ، تارة نحملهم فوق الاكتاف، ونسابقهم، وتارة اخرى نبني معهم بالحب وبالرمل أحلامهم...وحين نتعب نعود إلى ظل الشمسية نستريح ، نراقب فلذات اكبادنا ونهمس في أذن الزوجة بكلمات الفرح، ونتلذذ بعضبها: بعد...راك مبلل.
متعة الصيف ان تقاسم الأولاد النكت والألغاز.
مخ الهدرة: ستجد متعة أكبر في رحلة المصيف، فقط حين تركز على متعة اهلك وأطفالك، لا ان تنشغل بالآخرين على الشاطئ، أو على الهاتف، او المارين في الطريق.