الدعاء لأبن عم أخينا وحي القلم

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 12,578
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علمنا قبل قليل من الأخ @وحي القلم أن ابن عمه توفي منذ مدة وهذا ما جعله يغيب عنا
نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة والجنة
ونسأله سبحانه أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان انه على كل شيء قدير
نسألكم الدعاء للاخ الفقيد وأهله
عظم الله أجركم اخينا الكريم وحي القلم ورحم الله ابن عمكم واسكنه فسيح جناته
علمنا قبل قليل من الأخ @وحي القلم أن ابن عمه توفي منذ مدة وهذا ما جعله يغيب عنا
نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة والجنة
ونسأله سبحانه أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان انه على كل شيء قدير
نسألكم الدعاء للاخ الفقيد وأهله
عظم الله أجركم اخينا الكريم وحي القلم ورحم الله ابن عمكم واسكنه فسيح جناته