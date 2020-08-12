اللغز الذى حير العلماء 100 عام.. طالب تونسي يفك طلاسمه

تمكن طالب تونسي يدعى وسيم الذاودي من حل معادلة فيزيائية شائكة حيرت العلماء في التوصل لحل لها لأكثر من 100 عام، ليحصل على مقعد ضمن قائمة أكثر 10 شباب تميزا في العالم لسنة 2020.الذاودي الشاب ذو الـ 23 عاما يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بسويسرا، تألق في مسابقة عالمية بميادين الفنون والبحث العلمي، شارك فيها شباب من 120 دولة.وأوضح الذوادي، إن اللغز الذي فك أسراره يتعلق بظاهرة حجم فقاعات الهواء في السوائل التي تطفو على السطح، وفق قوانين الفيزياء وذلك خلال حديثه لـ " سكاي نيوز"، لافتًا إلى أنه غير أن استثناءً حير العلماء منذ قرن من الزمن، إذ تنتفي هذه القاعدة في حال وجدت السوائل داخل أنابيب عمودية صغيرة الحجم، وهو ما يسعى العلماء لتفسيره منذ 100 عام.وقال الذوادي، إنه تمكن من قياس ما يدور حول فقاعات الهواء داخل الأحجام الصغيرة، وإثبات أنها تطفو، لكن بسرعة صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا بعد مرور 55 سنة، وبذلك أثبت أن كل قوانين الفيزياء تعمل بشكل صحيح.ويرى الطالب التونسي أن هذه النتيجة من شأنها أن تسمح بتطوير تقنيات مقاومة الاحتباس الحراري، وتطبيقات في مجال الساعات التي تشتغل بفقاعات المياه، وغيرها من الاختراعات.