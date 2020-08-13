التعاظم



قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه في تعوذه: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِى نَفْسِى عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا». صحيح مسلم (7625).

ليَحذر العَبد أن يتعاظَم في نفسِه، ويعجبَ بحالِه وعملِه، ويغفلَ عن تعظيمِ سيِّدِه ومولاه، وتعظيمِ شعائره فيكون منَ الخاسرين، وما أشبه المتعاظم بالفقاعة تنتفخ على سطح الماء كالقارورة المستديرة ثم تنفقئ سريعًا.



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله